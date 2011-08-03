Почему жители Ратомки называют себя «людьми на болоте»?

Люди на болоте — так называют себя жители поселка Ратомка, курортного местечка у Минского моря. Построив усадьбы в низкой, болотистой местности, население ведет беспрерывную борьбу с природой.

Юрий Булах:

Проблема серьезная — осенью, летом, весной особенно. Вода стоит постоянно на участках.

Меньше всего повезло трем улицам поселка — Солнечной, Советской и Комсомольской. Здесь вода практически круглый год затапливает дома, подвалы, огороды. Граждане объединились и стали писать письма о помощи во все инстанции, начиная местным сельсоветом и заканчивая администрацией района. Наконец, в поселке появились геодезисты, которые обещали спроектировать отвод лишней воды с участков. Казалось бы,вот оно — спасение. Но, как выяснилось, не все в нем нуждаются.

Валентин Фетисов:

Выяснил, каким образом они собираются производить мелиорацию, на что мне ответили: «Дорога будет превращена в арык».

Валентин не знает, что такое затопленный подвал или огород. Его дом находится на возвышенности, поэтому в отводе воды он особо не заинтересован. И мужчину совсем не устраивает, что дренажная система будет расположена прямо на дороге, ведущей к его дому.

Валентин Фетисов:

Это аварийный тупик.

Вот два соседа и размышляют, как сделать так, чтобы всем хорошо было: одного не затапливало, а второму проезд к дому остался. Специалисты уверяют: ничего страшного в установке дренажной системы нет, терпеть неудобства придется всего пару месяцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Самусенко, председатель проектно-изыскательского производственного кооператива «Минсксельстройпроект»:

Если здесь будет уложена труба, то эта работа будет выполнена и дорога будет восстановлена.

На сегодня в Ратомке порядка 40 частных земельных участков, которые постоянно затапливаются, а жители круглый год не снимают резиновые сапоги. Строя свои дома на болоте еще полвека назад, граждане сами себе подписали приговор.

Иван Самусенко:

Выдали участки под строительство на мелиорируемых землях, что категорически недопустимо. Люди, строя дома, поломали систему дренажа.

А сейчас приходится исправлять ошибки прошлого, снова осушая заболачиваемую местность. Валентину повезло больше с расположением участка, но ему стоило бы представить себя на месте своего соседа Юрия, который год от года спасает дом и огород от воды. Установка дренажной системы на дороге, конечно, принесет временные неудобства, но их можно и потерпеть. Ведь добрые соседские отношения превыше всего.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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