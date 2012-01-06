Куда обращаться, если в квартиру залетела летучая мышь? Как безопасно прогнать непрошенного рукокрылого гостя?

Минчанка Ольга Реутсткая вместе с мужем вернулись домой, и, как обычно, приоткрыли в своей квартире окно. На 12 этаж к супругам никогда не долетали даже комары, но в тот вечер, спустя пять минут, они услышали в коридоре зловещие звуки. Что-то громадное неистово металось в воздухе.

Многие считают, что это зловещее существо вцепляется в волосы человека и питается его кровью. Наша героиня от незваных гостей закрывает не только двери и окна, но и перекрывает вентиляционную систему.

Ольга Реутская, хозяйка квартиры:

Когда мы все-таки вышли в коридор, чтобы осмотреть и посмотреть, что же там летает, мы увидели одну летучую мышь.

Рукокрылое металось из одного угла в другой, приводя в ужас жильцов, которые с этой ситуацией никогда не сталкивались в природе, не говоря уже о квартире. Открыв окна балкона, они пытались выгнать незваную гостью, отчаянно бросая в нее полотенце.

Ольга Реутская, хозяйка квартиры:

В итоге нам все-таки удалось ее выгнать. После того, как мы уже успокоились, я начала ходить и осматривать квартиру. И на мой ужас и страх я обнаружила, что в углу коридора сидит еще одна прекрасная мышь, которая прикрепилась прямо в угол.



Мышиная эстафета началась снова. Молодой семье удалось одержать победу и над второй летучей проблемой. Но, что повторилось два раза, обязательно произойдет и в третий. Еще одна нетопырь взлетела ночью, когда Реутские уже легли спать.



Ольга Реутская, хозяйка квартиры:

С третьей мышкой мы справились гораздо быстрее, потому что она села на пол, и мы просто накинули на нее покрывало и выбросили в окно.

Вся эта эпопея продолжалась порядка трех часов. Приятным совпадением для Ольги было то, что ее 3-летний сын был в этот вечер у бабушки.



Ольга Реутская, хозяйка квартиры:

На следующий день я, конечно, это дело не оставила и начала звонить в разные инстанции. В первую очередь я позвонила в наше товарищество.

На что они были удивлены и посоветовали обратиться в Санэпидстанцию. Оттуда девушку перенаправили в МЧС и Общество по защите животных. Но, ни в одной из этих инстанций законодательно не определена борьба с летучими гостями.

Ольга Реутская, хозяйка квартиры:

Для кого-то это небольшая проблема, но вы поймите, что люди разные бывают. И я очень долго отходила от этой ситуации.

Существует мнение, что залетает нетопырь в дом – к беде. Другие утверждают, что летучие мыши – это барометр чистоты. А в научно-практическом центре Национальной Академии Наук Беларуси уверены, что зверьки залетают в квартиры совершенно случайно и не опасны.

Алексей Шпак, сотрудник НПЦ НАН Беларуси:

Летучие мыши – это абсолютно безвредные животные, разумеется, если придерживаться базовых правил безопасности: брать летучих мышей в руки исключительно в перчатках и не допускать контактов с домашними животными.

Все летучие мыши, которые обитают в Беларуси, делятся на две большие группы – зимующие и перелетные. Сейчас, из-за климатических изменений произошел сбой иммиграционной активности. Поэтому сонные летучие мыши и попадают в теплые квартиры через открытые окна или вентиляционную систему. Из 17 зарегистрированных рукокрылых в Беларуси, 6 видов занесены в Красную Книгу.



Алексей Шпак, сотрудник НПЦ НАН Беларуси:

Все Европейские виды мышей внесены в Красную Книгу международного союза охраны природы и соответствующим образом охраняются. У нас на данный момент действуют только штрафные санкции за безвозвратное изъятие особи летучей мыши из природы.

За обычную убитую летучую мышь придется заплатить одну базовую величину, а если рукокрылое зарегистрировано в Красной Книге, то обойдется эта кровавая схватка уже в 3. Как именно попала нетопырь в квартиру на Притыцкого - загадка. Сейчас Ольга ходит с опасением, по крайней мере, до установки москитной сетки на окна и защитной решётки на вентиляционное отверстие. Это базовые правила, чтобы исключить попадание летучих мышей и многих других существ в квартиры. Было решено проверить чердак дома, кто знает, что еще может попасть по вентиляционной системе в квартиру, где проживает маленький ребенок.

Леонид Неделько, управляющий товариществом собственников «Тивали-83»:

После обращения гражданки из 44 квартиры было проведено обследование чердачного помещения, это техническое помещение. Знаете, посмотрев, практически ничего не заметно, стены, покрытие гладкое. Практически им там негде прикрепиться. Мышей обнаружено не было. Будем надеяться, что это первый и последний случай проживания мышей с народом!

Жизни на чердаке не заметила и наша съемочная группа. Но исключать возможность зимовки летучих мышей мы не станем. Если рукокрылые и затаились, то безвредно улетят весной. Если же теплый воздух и обеденный запах заманят одну или несколько особей в вашу квартиру, то необходимо, не травмируя зверьков, выгнать их на улицу, используя полотенце. Самые терпеливые могут подождать, пока летучая мышь сама улетит в открытое окно. И последний вариант – это обратиться в научно-практический центр Беларуси по биоресурсам:

+ 375(17) 284-21-89, 284-10-36.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.



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