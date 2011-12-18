Минчанин, зарабатывающий на катании детей на лошадях, жестоко отплатил своим кормильцам

Семь лет назад возле деревни Сухарево, расположившейся на окраине минского района Фрунзенский, в поле появилась одинокая лошадка. Спустя два года появилась еще одна длинногривая особа. Терпеливые животные стоят под открытым небом и в дождь, и в снег, и в зной и в пургу. У жителей ближайших домов создалось впечатление, что лошади предоставлены сами себе и нуждаются в помощи.

Ольга Гудыно, неравнодушная прохожая:

По состоянию лошадей можно заметить, что им нужна помощь и какой-то минимальный уход.

Ольга пыталась найти обратную связь с владельцем лошадей, оставив не одну записку, но это не помогло.

Ольга Гудыно:

Поэтому я обратилась в организацию «Зоосвет», с помощью которой мы послали жалобы в райисполком Фрунзенского района, в Минсельхоз и милицию.

Неравнодушные люди не могли спокойно смотреть на заброшенных неухоженных животных.

Маргарита Пушкевич, председатель общественного объединения защиты животных «Зоосвет»: Вы знаете, жители жаловались из соседних домов, что на их психику это действует просто отрицательно. Там есть инвалиды в этом доме, которые даже не выходят из дома и единственное, что они могут наблюдать – это понуро стоящие лошади.

Усилия людей по поиску хозяина дали свои плоды. Владельца лошадей вызвали на беседу в РУВД. Однако это не возымело действия. Лошади по-прежнему дрожат на ветру и морозе.

Ольга Гудыно:

Я уже не знаю, куда обращаться, т.к. скоро будет зима, поэтому я и обратилась в программу «Добро пожаловаться!».

Как нам удалось узнать, Александр, владелец лошадей, использует животных очень и очень редко и только для того, чтобы покатать детей. А многочисленные жалобы людей оказали на него положительное влияние.

Юрий Мельник, знакомый владельца лошадей:

Из-за того, что люди за них так переживают, он решил их отсюда убрать и построить ангар.

Тем не менее, в настоящее время дальнейшую судьбу лошадей и наказуемости Александра решают ветеринары. Согласно новому законодательству, жестокое обращение с животными – это не только побои, но и их ненадлежащее содержание.

Маргарита Пушкевич, председатель общественного объединения защиты животных «Зоосвет»:

Если ветеринары составят акт о том, что это ненадлежащее обращение с животными, то человек может получить штраф. У нас есть статья 15.45 административного кодекса, которую никто не отменял, и по ней штраф от 10 до 30 базовых величин.

Увы, для этого необходимо заключение ветеринарной службы. По результатам недавнего обследования установлено, что лошади находятся в удовлетворительном состоянии. Здоровы. Так что вполне возможно, именно благодаря суровым климатическим условиям животные закалились и непогода им теперь не страшна.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»:

городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.



Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.