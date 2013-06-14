Куда обращаться, если после увольнения работодатель с вами не рассчитался?

Новости Минска. Если ваша жизнь наполнена грустью, то ваша зарплата наверняка смешна. Героиня этого сюжета не грустит, и ей не смешно! Она возмущается тем, что уже почти 3 месяца ей не платят зарплату.

С недавних пор прошлое место работы минчанка Юлия Кононович вспоминает недобрыми словами. Хотя вначале все было прекрасно: приветливый коллектив, удобный график, бонусная система со стороны организации.

Юлия Кононович:

Я устроилась в ООО «Мисайл» специалистом по продажам 1-ой категории. Проработала я там более 2-ух лет…

Больше трудиться не смогла - надоело ждать, терпеть и просить… законную зарплату, которая не выплачивалась почти 2,5 месяца.

Юлия Кононович:

Так как денег не появляется из ниоткуда, снимать квартиру приходится, поэтому пришлось уволиться и подыскать новое место работы, где меньший оклад, где приходиться начинать все с нуля, по причине того, что со мной не рассчитались.

На резонное Юлии «Когда же?» наниматель отвечал обнадеживающе: «Завтра». Завтра превращалось в послезавтра, а послезавтра растягивалось на дни.

Юлия Кононович:

Уволилась я 13 марта. Расчета не произошло до сих пор. Ни за январь, ни за февраль, ни за середину марта…

Денег на карточке как не было, так и нет. Зато есть грамотные ответы…

Юлия Кононович (читает):

«По итогам проверки нанимателю будет выдан акт с указанием выявленных нарушений, а также требование о ликвидации задолженности перед Вами по окончательному расчету. За нарушения законодательства о труде в отношении виновного должностного лица будет начат административный процесс».

Мы связались с нанимателем Юлии Кононович, однако тот заученно ответил, что финансово-экономической деятельности организация не ведет. Денежных средств нет. Правда, заметил, что бывшей работнице было предложено выдать зарплату оргтехникой.

Юлия Кононович:

Мне ничего он не предлагал, никакой оргтехники. Хотя оргтехника у него была.

Законодательство гласит, что работнику должны быть выплачены все соответствующие суммы на следующий день после приказа об увольнении. Если этого не произошло, есть все основания идти с исковым заявлением о взыскании заработной платы в суд.

Ирина Пронько, адвокат юридической консультации Московского района города Минска:

Кроме основной заработной платы, которую ему не отдали на руки, работник может претендовать на получение компенсации в виде среднего заработка за каждый день просрочки расчета.

Средний заработок за день рассчитывается просто: зарплата делится на 21. Так, если она составляет, скажем, 2 миллиона, то за 3 дня задержки зарплаты работнику полагается около 285 тысяч рублей.

Ирина Пронько, адвокат юридической консультации Московского района города Минска:

Трудовым Кодексом установлены очень четкие сроки для обращения в суд. В данном случае для взыскания компенсации за просрочку расчета, работник должен обратиться в соответствующие органы с соответствующим исковым заявлением не позже, чем в трехмесячный срок, иначе в исковом заявлении ему будет отказано.

От уплаты госпошлины заявления по трудовым спорам освобождаются. Наниматель Юлии Кононович угрожал ей тем, что объявит себя банкротом, если она пойдет в суд. А значит, денег уж точно не увидит.

Ирина Пронько, адвокат юридической консультации Московского района города Минска:

Если организация находится в стадии ликвидации либо в стадии признания этой организации банкротом, то человек может еще рассчитывать на получение своей законной заработанной заработной платы. Может быт, имущество хозяйствующего субъекта, этого юридического лица, реализовано.

Юлия Кононович уверена, что банкротом себя организация объявить не может, так как у нее много долгов перед ЗАО «Бест», дилером которой является ООО «Мисайл». В любом случае, надо спешить подавать заявление, пока не начат процесс ликвидации организации.

Ирина Пронько, адвокат юридической консультации Московского района города Минска:

Для обращения в суд работнику необходимо подготовить следующие документы: базовый перечень - это должна быть копия трудовой книжки, должна быть копия контракта либо трудового договора, также должны быть приложены расчетные листки по выплате заработной платы.

Следует взять с собой и копию приказа об увольнении. Наличие дополнительных документов зависит от конкретного случая. Порой, конечно, можно и миновать судебные тяжбы….

Григорий Мороз, адвокат, кандидат юридических наук:

Работники первоначально в досудебном порядке вправе обратиться в профком, через комиссию по трудовым спорам, эта комиссия создается из числа представителей от нанимателя и профкома, и она вправе вынести решение, которое обязывает нанимателя устранить недостатки, выплатить работнику заработную плату.

Однако тут есть подводные камни. Во-первых, не при всех организациях имеются профсоюзные комитеты, во-вторых, нужно быть его членом. Также дело можно доверить адвокату юридической консультации своего района. Также можно доверить дело адвокату юридической консультации своего района. Однако стоит помнить, что такая услуга платна. Стоимость одной консультации составляет около 300 тысяч рублей. Но если дело окажется выигрышным в суде, то все расходы работника обязан будет оплатить наниматель.

Юлия Кононович:

Я очень возмущена всем этим, на самом деле. Хочу, чтобы хотя бы люди видели и задумывались, идти ли на работу к этому человеку, это первое. И второе, ЗАО «Бест» тоже, возможно, посмотрел бы и подумал, стоит ли им сотрудничать с таким дилером.

Кстати, в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь за I квартал 2013 года поступило уже 334 письменных обращений по вопросам нарушения сроков заработной платы. В 2012 году эта цифра достигла 1.901 заявления. Такая статистика не утешает.

И в завершение сюжета небольшое жизненное наблюдение. Если вам обещают такую зарплату, что пальчики оближешь, то, скорее всего, это означает, что с такой зарплатой придется сосать лапу, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.