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В Беларуси ужесточат ответственность за вождение в нетрезвом состоянии

19 июня 2013 10:43
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Новости Беларуси. Ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Соответствующий законопроект рассмотрят сегодня в  Палате представителей. Также депутаты намерены внести изменения и дополнения в закон о валютном регулировании и валютном контроле.

Рассмотрят и поправки в закон "Об ипотеке". Изменения в документе  позволят снизить риски, когда банки предоставляют ипотечные кредиты. Перечнем вопросов также предусмотрена ратификация ряда международных договоров. Всего  планируется  обсудить 18 законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Автозаконодательство

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