В Беларуси ужесточат ответственность за вождение в нетрезвом состоянии

Новости Беларуси. Ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Соответствующий законопроект рассмотрят сегодня в Палате представителей. Также депутаты намерены внести изменения и дополнения в закон о валютном регулировании и валютном контроле.

Рассмотрят и поправки в закон "Об ипотеке". Изменения в документе позволят снизить риски, когда банки предоставляют ипотечные кредиты. Перечнем вопросов также предусмотрена ратификация ряда международных договоров. Всего планируется обсудить 18 законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.