Кому придется платить за последствия от повреждения встроенной в стену трубы отопления?

В Минске 855 жилых домов, в которых батареи и трубы отопления расположены в стенах. В одном из таких домов по улице Пушкина, 85 случилось ЧП. При установке полового плинтуса строительным дюбелем пробили трубу в стене, из которой фонтаном хлынула вода.

Невидимая глазу система отопления превратилась в систему затопления. Вода из отверстия текла вниз по этажам до приезда аварийной службы.

Наталья Ильюшонок:

В результате этого происшествия мы залили всех соседей до первого этажа.

Цена вопроса — стоимость ремонта нескольких квартир. Кстати, мастер, выполняющий Наталье монтаж плинтусов, был уверен, что трубы, во-первых, не могут быть расположены так низко от пола и, во-вторых, утопили трубу слишком близко к внутренней стороне комнаты. Но эти вопросы скорее теоретического характера. На практике напрашивался совсем другой вопрос. Что делать с пробитым отверстием?

Наталья Ильюшонок:

Я связалась с главным инженером, он мне сказал: «Сами сломали – сами и поправляйте. Сварщика у нас нет. Может он придет через месяц, может не придет».

Пока коммунальные службы отдыхают, вода продолжала сочиться из трубы на головы соседям. Причем в течение 10 дней.

Наталья Ильюшонок:

Мне очень интересно знать, кто в этом виноват и кто оплатит ущерб?

В ЖЭС №66, под патронажем которого и находится дом №85, на ситуацию смотрят привычно. Ежемесячно здесь сталкиваются с двумя, а то и тремя подобными случаями. Жильцы пробивают трубы при замене окон, установке карнизов, полок и так далее. В накладе, как правило, остается хозяин квартиры, который, кстати, винить может только себя.

Дело в том, что любые ремонтные работы нужно согласовывать с ЖЭС. Перед каждым, пусть на первый взгляд и мелким ремонтом, следует дождаться специалиста, который скажет, где можно сверлить, а где нельзя. Ведь кроме системы отопления в стенах находится и система электроснабжения. Тут уже все может закончиться мокрым делом не только в прямом, но и в переносном смысле.

Теперь Наталье придется возместить ущерб пострадавшим соседям из собственного кошелька. Другое дело, если бы отверстие в трубе пробил специализированный мастер по официальному договору подряда.

Валерия Санько, юрист «Минского общества потребителей»:

В договоре прописано, что заказчик непосредственно должен предоставить документацию на скрытую коммуникацию.

В этом году столичные власти приняли решение при капитальном ремонте домов с панельным отоплением выносить радиаторы из стен в помещения. Впрочем, Наталье это может служить лишь слабым утешением. Сэкономив на специалисте, нашей героине придется теперь делать ремонт не только себе, но и соседям.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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