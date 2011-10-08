Какая городская организация понесет ответственность за неблагоустроенную дорогу домой жителей военного городка в Минске?

Для жителей военного городка в Минске по улице Рогачевской дорога домой – настоящая полоса препятствий. Тропинка от дома до остановки и школы проходит через лесопарковую зону.

Если раньше люди, хоть и под луной, но ходили по прямой дорожке, то сегодня на их пути возникли залежи веток и сучьев. Пролить свет на ситуацию жители хотят не только в переносном, но и в прямом смысле.

Жители военного городка:

Здесь живу, уже, наверное, лет 10, и никогда еще не ходила по нормальной дорожке с освещением.

У нас нет освещенной тропинки от остановки к дому и микрорайону.

В дневное время суток еще пройти можно, а вот представьте в ночное время. Еще 12 лет назад, как мы вселились, я поднимала этот вопрос. ЖЭС на ЖРЭО, ЖРЭО на Зеленстрой - друг на друга кивают.

Обычно идет война за землю, но здесь она, напротив, никому не нужна. Чья же это полоса препятствий?

Андрей Бочаров, главный инженер КДУП «Жилищно-эксплуатационный участок «118» ЖРЭО Первомайского района г. Минска:

Что касается данной дорожки, то она находится в ведении лесопаркового хозяйства.

«Кривая дорога» привела в другую организацию — в «Минскзеленстрой». Однако и в этом учреждении открестились от территории. Причем, документально.

Сотрудник «Минскзеленстрой»:

(Озвучивает содержание документа) «Перевести земельный участок площадью 0,2645 га лесных земель из категории земель лесного фонда в категорию земель населенного пункта (г. Минск)».

Удивительно, что главный инженер ЖЭУ № 118 этого не знает. Или не хочет знать. Впрочем, это для нас уже не так важно, потому что непостижимым образом с дороги кто-то убрал ветки и сучья. И здесь главную роль сыграли не ответственность коммунальщиков, а вмешательство нашей программы.

Анастасия:

Надеюсь, что у нас будет в скором времени все в порядке. Думаем, в скором времени дороги у нас будут нормальные.

Похоже, наши многочисленные звонки в ЖРЭО, Минскзеленстрой и Мингорсвет сделали свое дело. Кстати, представители последней организации на нашу просьбу осветить данную проблему отказались.

Анастасия:

В Мингорсвете сказали идти вокруг. А там круг, наверное, минут 10 ходьбы как минимум.

Уделять особое внимание этому участку ни ЖЭС, ни Минскзеленстрой, ни Мингорсвет не собираются. По их мнению, все решится тогда, когда будет сдан в эксплуатацию строящийся рядом дом. И тогда можно будет всем пользоваться освещенными тротуарами. Но когда это случится, не знают даже строители.

Не успели жители военного городка порадоваться освобожденной от сосновых веток дороге, как возникли новые проблемы. Кто-то поднял бетонные плиты, по которым, собственно и ходили пешеходы.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.