Сколько тонн брикета и денег нужно жителям частного дома, чтобы не замерзнуть?

Семья Трофименко переехала в столицу в частный домик на улицу Чижевских из Могилёвской области 35 лет назад. Все эти годы Любовь работала воспитателем в детском саду, а Виктор водил автобус.Четверо детей и пятеро внуков - жизнь действительно прожита не зря. Однако тепло в душе не всегда гарантирует тепло в теле. Пенсионеры серьезно боятся замерзнуть. Положенных четырех тонн брикета по норме мало!

Любовь Трофименко:

Не хватило! Мы все дрова истопили, что у нас были. Муж ходил в «Гортоп». Ему сказали: «Экономьте как-то».

Для отопления домика семье Трофименко в год требуется около шести тонн брикета. Одна тонна брикета стоит 75 тысяч белорусских рублей. Но в такую цену можно купить всего лишь четыре тонны в год.

Алина Горонович, главный бухгалтер «Трест топлива Мингорисполкома»:

Если по норме выдано 4 тонны брикета, то он уже не может взять ни угля, ни дров. Может взять по свободной цене, которая выше фиксированных цен. Порядка 600 тысяч стоят. Туда вложены все наши затраты.

Любовь Трофименко:

300 тысяч я ещё могу понять. Я бы даже и не обращалась. Мы с мужем обсуждали: если будет 300, то возьмём 2 тонны. Но 600! А жить потом как целый месяц?

Получается занимательная математика: Виктору и Любови требуется шесть тонн в год. По установленным нормам им положено 4 тонны стоимостью 75.000 плюс две тонны по 600 тысяч. Доставка стоит 156.000. Итого, общий расход составит 1 млн. 656 тысяч в год.

Сумма для пенсионеров - не малая. Можно, конечно, сэкономить на мясе и фруктах, но на отоплении трудно.

Виктор Трофименко:

Здесь и сам стараешься, чтобы было экономнее. Но как же, если на улице 15-

20 градусов мороза?

Виктория Резвицкая, ведущий экономист «Трест топлива Мингорисполкма»:

Люди крутятся, как могут. Те, кто не вложился в свой гарантированный соц. минимум, у нас — всегда, пожалуйста. Да, дорого! По полной стоимости - чтобы мы не были в убытке, чтобы государство не доплачивало.

Забота о государственных интересах умиляет, но что делать пенсионерам, которые, собственно и положили свою жизнь на государство. У чиновников есть ответ.

Виктория Резвицкая:

Человек может сам решить, что ему делать. В решении Горисполкома написано, что мы можем продать этому человеку. Если цена не устраивает, то можно пойти за дровами в лесхоз, на торфобрикетный завод подъехать. Может, там дешевле.

Не за горами Чемпионат мира по хоккею. Ходят слухи, что на месте частного сектора, где живут Любовь и Виктор, постоят спортивную арену. И тогда проблема, как это у нас часто бывает, решится сама собой. А если не снесут? Может быть, стоит заменить угольно-торфяное отопление на газовое?

Чеслав, главный конструктор МЗОО:

Этот котёл окупится примерно через 3-4 года. Срок службы этого котла не менее 25 лет. 15-20 лет он будет приносить чистую прибыль. Вы окупите свои деньги за это время.

Совет, безусловно, полезный. И, скорее всего, семья Трофименко ему бы последовала. Лет двадцать назад, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение», Увы, преклонный возраст и финансовое положение диктуют иные перспективы.

Любовь Трофименко:

Выше норм не прыгнешь. Значит, нужно ехать на брикетный завод и там интересоваться, сколько это будет стоить.

Будем надеяться, что предстоящая зима будет милосердной и мягкой, в отличие от чиновников.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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