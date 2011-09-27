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Компания Viva liberty получает деньги за сомнительные конспекты для мастеров по маникюру

27 сентября 2011 15:34
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Высококлассный мастер по маникюру на учебу не скупится. Чтобы быть со временем в ногу, Минчанка Лилия постоянно совершенствует свое мастерство.

Лилия Адамович:
Я решила сходить на занятия по ногтевому дизайну. В интернете нашла очень интересное объявление. Viva liberty давало объявление, что они осуществляют такую услугу, как ногтевой дизайн, и можно будет заниматься индивидуально с мастером.

Предложение заинтересовало девушку, и она решила заключить договор.

Лилия Адамович:
Но договор заключается при условии, что я оплачиваю 258 тысяч, и они мне продают за эти деньги. Я спрашиваю: за что я плачу эти деньги. Они сказали, что это конспект.

Было обещано, что Лилия приобретает уникальные авторские материалы с вариантами эксклюзивного дизайна ногтей, новинками этого сезона. Вот только конспект был запечатан в упаковку.

Лилия Адамович:
Когда я попросила посмотреть, хотя бы что я оплачиваю, они мне сказали, что это конфиденциальная информация, которая не подлежит разглашению, и я смогу ее посмотреть только после того, как оформлю договор и оплачу деньги.

Это еще больше заинтриговало девушку. Она ожидала увидеть последние тенденции маникюрного дизайна. Лилия оплатила и получила на руки ценный материал. Распаковала. И каково же было ее удивление - в конспекте ничего нового для себя она не нашла.

Лилия Адамович:
Здесь черно-белые снимки, в которых не различимо, что там нарисовано. Многие линии вообще безликие. Страницы практически не несут никакой информации.

На 20 листах отксерокопированного конспекта 4 листа теории и 5 листов с черно-белыми картинками. Все остальное – пустые поля.

Светлана Пушнина, специалист по нейл-арту и дизайну ногтей, салон «Лилия»:
По этим черно-белым рисункам очень сложно научится дизайну ногтей. И все,
что здесь изложено, довольно-таки банальные вещи, которые можно найти в любом другом источнике, том же интернете.

Спрашивается: как такой конспект может стоить таких денег. Взять хотя бы специализированные журналы по нейл-арту. Они красочные яркие и там действительно есть новинки. Но стоят они на порядок дешевле.

Светлана Пушнина:
Здесь рассказано очень много о стразах, какие они бывают - маленькие, крупные. Это даже не специалист, любой подросток знает, что такое стразы и какие они бывают.

Вот такому вот конспекту, стоимостью 258.000 студентам курсов предложено освоить дизайн ногтей.

Лилия Адамович:
Почему руководство вот этой вот компании навязывает приобретение этого конспекта как кота в мешке?

Согласно закону эти действия не правомерны.

Сергей Федорец, юрист:
В соответствии со статьей №19 «О защите прав потребителей», заключение договора на обучение с условием приобретения якобы авторской литературы законодательством запрещено. Кроме того, законодательство о защите прав потребителя предоставляет право потребителю, прежде чем приобретать какой-либо товар, ознакомиться с ним.

Знала бы Лилия, что представляет из себя конспект, ни за что бы его не приобрела, а уж тем более за такие деньги. Теперь она вправе требовать возврата денег за конспект, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Конспект для мастеров по маникюру

Фото. Конспект для мастеров по маникюру

Фото. Конспект для мастеров по маникюру

Фото. Лилия Адамович, мастер по маникюру

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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