Компания Viva liberty получает деньги за сомнительные конспекты для мастеров по маникюру

Высококлассный мастер по маникюру на учебу не скупится. Чтобы быть со временем в ногу, Минчанка Лилия постоянно совершенствует свое мастерство.

Лилия Адамович:

Я решила сходить на занятия по ногтевому дизайну. В интернете нашла очень интересное объявление. Viva liberty давало объявление, что они осуществляют такую услугу, как ногтевой дизайн, и можно будет заниматься индивидуально с мастером.

Предложение заинтересовало девушку, и она решила заключить договор.

Лилия Адамович:

Но договор заключается при условии, что я оплачиваю 258 тысяч, и они мне продают за эти деньги. Я спрашиваю: за что я плачу эти деньги. Они сказали, что это конспект.

Было обещано, что Лилия приобретает уникальные авторские материалы с вариантами эксклюзивного дизайна ногтей, новинками этого сезона. Вот только конспект был запечатан в упаковку.

Лилия Адамович:

Когда я попросила посмотреть, хотя бы что я оплачиваю, они мне сказали, что это конфиденциальная информация, которая не подлежит разглашению, и я смогу ее посмотреть только после того, как оформлю договор и оплачу деньги.

Это еще больше заинтриговало девушку. Она ожидала увидеть последние тенденции маникюрного дизайна. Лилия оплатила и получила на руки ценный материал. Распаковала. И каково же было ее удивление - в конспекте ничего нового для себя она не нашла.

Лилия Адамович:

Здесь черно-белые снимки, в которых не различимо, что там нарисовано. Многие линии вообще безликие. Страницы практически не несут никакой информации.

На 20 листах отксерокопированного конспекта 4 листа теории и 5 листов с черно-белыми картинками. Все остальное – пустые поля.

Светлана Пушнина, специалист по нейл-арту и дизайну ногтей, салон «Лилия»:

По этим черно-белым рисункам очень сложно научится дизайну ногтей. И все,

что здесь изложено, довольно-таки банальные вещи, которые можно найти в любом другом источнике, том же интернете.

Спрашивается: как такой конспект может стоить таких денег. Взять хотя бы специализированные журналы по нейл-арту. Они красочные яркие и там действительно есть новинки. Но стоят они на порядок дешевле.

Светлана Пушнина:

Здесь рассказано очень много о стразах, какие они бывают - маленькие, крупные. Это даже не специалист, любой подросток знает, что такое стразы и какие они бывают.

Вот такому вот конспекту, стоимостью 258.000 студентам курсов предложено освоить дизайн ногтей.

Лилия Адамович:

Почему руководство вот этой вот компании навязывает приобретение этого конспекта как кота в мешке?

Согласно закону эти действия не правомерны.

Сергей Федорец, юрист:

В соответствии со статьей №19 «О защите прав потребителей», заключение договора на обучение с условием приобретения якобы авторской литературы законодательством запрещено. Кроме того, законодательство о защите прав потребителя предоставляет право потребителю, прежде чем приобретать какой-либо товар, ознакомиться с ним.

Знала бы Лилия, что представляет из себя конспект, ни за что бы его не приобрела, а уж тем более за такие деньги. Теперь она вправе требовать возврата денег за конспект, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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