Кто ответит за пятно на платье, образовавшееся после окраски волос в парикмахерской?

Минчанка Ольга уже пять раз успела пожалеть, что посетила парикмахерскую эконом-класса. Сэкономив время ей, к сожалению, не удалось сэкономить деньги.

Ольга Ходосюк:

Пошла в парикмахерскую на окраску волос. Мне волосы окрасили, но, оказалось - окрасились не только волосы, но и платье. Но это я увидела только дома.

Конечно, девушка расстроилась и решила вернуться в парикмахерскую за разъяснениями.

Ольга Ходосюк:

Когда я вернулась в парикмахерскую, мне предоставили книгу жалоб, и я написала жалобу на то, что мне испортили платье. И мне сказали, что я его испортила по пути пока шла. Я ж знаю, где мне его испортили.

От безысходности девушка обратилась к нам на программу. В первую очередь мы решили заглянуть в парикмахерскую и спросить, не здесь ли было испорчено платье.

Светлана Саврицкая, заведующая парикмахерской:

Это под сомнением. Пятна точечного плана.

Вся загвоздка в том, что Ольга обнаружила пятна только дома. Заметила бы она их в парикмахерской, никаких вопросов бы не было. А теперь уже сложно что-то доказать. И руководство парикмахерской это понимает.

Ольга Ходосюк:

Пятна вне зоны видимости, я не могла увидеть - у меня нет глаз на воротнике. Вы виноваты. Почему вы не хотите ответить за то, что вы сделали?

Светлана Саврицкая, заведующая парикмахерской:

Я же не частная лавочка, вот взяла и отдала деньги. Я не очень понимаю, как в этой ситуации я должна была поступить: достать из кошелька и выплатить?

Теперь руководство парикмахерской все списывает на характер пятен.

Светлана Саврицкая, заведующая парикмахерской:

Я объясняю: они точечного плана. Это специально сидеть и капать краской, или как?

Ольга Ходосюк:

А, по-вашему, я сидела и капала краской?

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

В данной ситуации определить происхождение этих пятен органолептическим методом не представляется возможным. Здесь требуется для определения происхождения пятен химическая экспертиза. Но в то же время и химическая экспертиза вполне возможно не установит время образования этих пятен.

Однако химическая экспертиза весьма дорогостоящее мероприятие. Тем не менее, Ольга все-таки может попытаться обратиться в суд. Суд сам назначит экспертизу. Ее оплата ляжет на плечи ответчика.

Юрий Перевозков, ведущий юрисконсульт:

Потребитель при обращении с иском в суд никаких расходов не несет, освобождается от уплаты госпошлины, но и освобождается от уплаты расходов за проведение экспертизы.

Экспертизу должно будет оплатить предприятие-ответчик. Но, если суд не признает его вину, то девушке придется возместить стоимость экспертизы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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