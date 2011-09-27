Кто должен ухаживать за нетрудоспособными родственниками?

Супруги Лихач прожили вместе 40 лет. Но так случилось, что заслуженные строители доживают свой век в чужом углу. Хотя не так давно имели двухкомнатную квартиру в столице.

Практически всю совместную жизнь Любовь и Валерий прожили в Минске в двухкомнатной квартире по ул. Янки Мавра, 66. Однако пенсионеров здесь давно никто не видел. В адрес «Добро пожаловаться» обратилась сестра Валерия Наталья, которая взволнованно рассказала о том, что ее брата с супругой вывезли из города, отобрали документы, деньги, а в их квартире живут посторонние люди.

Наталья Кухаренко:

Сестра жены моего брата держит их взаперти, не отпускает никуда. Он звонит по телефону, плачет, со слезами просится, хочет домой. Вынуждены были обратиться в эту программу. Помогите как-нибудь.

Съемочная группа «Добро пожаловаться» незамедлительно отправилась в поселок Большевик, что под Минском, где, по словам Натальи Валентиновны, и содержатся так называемые заложники. Возле дома нас встретила отчаявшаяся «пленница» Любовь Ивановна.

Любовь Лихач:

У меня случился инсульт. Меня забрали в больницу. У меня больной муж, у которого тоже инсульт, сахарный диабет, отнята нога. Она приехала и забрала его сюда, меня с больницы тоже забрала сюда.

«Она» — это родная сестра Любовь Ивановны — Ольга, которая больных и

беспомощных стариков забрала к себе домой.

Любовь Лихач:

Обещала, что полгода я побуду у нее, отойду от болезни, и она нас отпустит домой. И на данный момент она нас домой не отпускает. Документы забрала и держит нас тут, получает пенсию нашу.

Казалось история не только некрасивая, но и вполне уголовная. Неужели родственники, воспользовались недугом несчастных инвалидов и присвоили их пенсию и квартиру? Не успела съемочная группа зайти в дом, как на нее агрессивно набросилась женщина.

Уже потом, немного успокоившись, Ольга, согласилась показать, где и в каких условиях в ее доме живут пенсионеры-заложники. Как выяснилось, детей у Валерия Степановича и Любови Ивановны нет, поэтому присматривать за ними некому. Много лет назад в результате производственной травмы, мужчина лишился ноги, и вот уже 7 лет как прикован к постели. Любови Ивановне 63 года, у нее тоже серьезные проблемы со здоровьем. Женщина перенесла два инсульта.

Ольга Лобатая:

Они оба больные люди, за которыми нужен уход. А мой долг, как сестры, досмотреть их до последних дней. Мы с супругом решили, что больше я не могу туда ездить, надо их забрать сюда.

Что и говорить — благородно! У самой Ольги четверо детей. Тем не менее, для родной сестры и ее мужа она выделила в доме отдельную комнату. В которой, по ее мнению, есть все необходимое: две кровати, шкаф, стол, телевизор. Только пенсионеры никак не могут смириться с новым местом жительства.

Любовь Лихач:

Чего же она нас не пускает? Знаете, как в чужой хате жить? Это же чужая хата.

Валентин Степанович и Любовь Ивановна проживали по адресу Янки Мавра, 66. Сейчас в квартире №3 на пятом этаже живут посторонние люди. И пенсионеры к ней не имеют никакого отношения.

Забота и милосердие стоят дорого. Квартиру оформила на себя Ольга Лобатая. Что и вызывает справедливое негодование прочих родственников. Сами же пенсионеры чувствуют себя беспомощными и ненужными и просятся домой, которого уже нет. И пусть это останется на совести родственников. И тех, кто оказался посуетливее, или подобродетельнее, и тех, кто вовремя не оказался рядом. В общем, назад дороги нет. Доживать свой век Валерию и Любови придется в Большевике.

Любовь Лихач:

Вечное заключение выходит, пожизненное.

Наталья Филипчик, адвокат юридической консультации Первомайского района:

Государство не обязывает близких родственников нетрудоспособных граждан ухаживать за этими нетрудоспособными гражданами.

Это означает, что в любой момент Ольга Лобатая может отправить инвалидов в Дом престарелых. Но вот только тогда пенсию будет получать государство. Конечно, жаль стариков, которым скорее всего не так нужна квартира, как любовь и внимание.

Раз уж Ольга взяла на себя ответственность ухаживать и досматривать своих родных, она должна понимать, что пожилые люди в доме – это уход, забота и терпение. Старики должны чувствовать себя частью большой семьи, а не обузой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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