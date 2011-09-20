Почему почернела серебряная цепочка на теле трехлетнего ребенка?

7 августа текущего года в одном из ювелирных магазинов г. Минска Светлана Козловская купила для своего трехлетнего внука серебряную цепочку.

Светлана Козловская:

В течение буквально двух суток у ребенка на шее цепочка стала непонятного цвета, как обыкновенный металл.

Цепочка почернела, и тогда у Светланы возникли сомнения по поводу качества серебряного украшения.

Светлана Козловская:

Пришли в магазин, чтобы выяснить эту ситуацию, что произошло с изделием, на что в магазине сказали, что цепочка у них опломбирована и хорошего качества.

Более того, продавцы заявили, что о возврате денег или замене товара не может идти речи.

Ирина, директор магазина:

Мы пояснили покупательнице, в чем причина нашего отказа. На основании постановления кабинета министров от 14 июня 2002 г №778 ювелирные изделия, если они надлежащего качества, не подлежат возврату и обмену.

Мы попросили независимого специалиста по товароведческим исследованиям оценить качество цепочки. Экспертиза подтвердила подлинность серебра. А, как известно, даже чистое серебро темнеет под влиянием условий окружающей среды и требует периодической чистки.

Серебро активно вступает в реакцию с серой, которая входит в состав пота человека и способна вызвать потемнение серебряных украшений. Следовательно, чем больше выделяется пота – тем быстрее чернеет серебро.

Учитывая, что цепочку носил внук Светланы, ребенок много двигался, соответственно потел, поэтому нет ничего удивительного, что серебряное изделие потемнело.

Причин почернения серебра может быть очень много. Здесь играют роль и проба изделия, и химический состав воздуха, и влажность окружающей среды. Возможно, вы просто стали пользоваться новым кремом, поменяли косметику или принимаете какое-то лекарство.

В народе существует много суеверий относительно серебра. Одни полагают, что если человек носит серебряные украшения и они вдруг потемнели, значит, этот человек серьезно заболел или на него навели порчу. Другие же считают, что только тяжелая энергетика и многочисленные грехи могут вызвать почернение серебра.

Правда это или нет, мы решили выяснить у священнослужителя одной из минских церквей.

Отец Сергий все же опроверг народные домыслы и поддержал научную версию, которая объясняет причины потемнения серебра.

Отец Сергий, настоятель Храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»:

В наше время человек, к сожалению, стал очень суеверным. Потемнение цепочки – это естественная реакция металла на выделение человеческого пота, и придавать этому сильно значение, я думаю, не стоит.

Зато стоит знать об особенностях серебра и уметь правильно ухаживать за ним. При реализации ювелирных украшений продавцы обязаны предоставлять покупателям информацию о правильной эксплуатации товара.

По словам Светланы, при покупке цепочки подобную информацию она не получила. Зато продавцы уверяют в обратном.

Ирина, директор магазина:

При покупке ювелирных изделий в нашем магазине каждому покупателю предоставляется копия мягкого чека, кассовый чек, карточка визитная нашего магазина, а также памятка об уходе за ювелирными изделиями.

Светлана не имеет права вернуть цепочку в магазин из-за изменения цвета украшения, ведь это не является производственным дефектом. Но причина возврата может быть другой.

Ирина Коноплицкая, юрист ОО «Защита потребителя»:

Потребителю должна быть предоставлена вся информация по уходу за серебряным изделием. Если же данная информация отсутствует, то потребитель имеет право написать заявление о возврате денег за товар.

Если же Светлане не удастся вернуть деньги за почерневшую цепочку, то придать серебряному украшению прежний вид будет несложно. Достаточно протереть цепочку раствором питьевой соды или нашатырного спирта. Можно положить ее на несколько часов в воду с нарезанным картофелем. И серебро заблестит как новое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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