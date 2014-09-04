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Кого имеют право вселять в квартиру члены семьи без согласия собственника квартиры?

04 сентября 2014 11:47
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Житель Минска задает вопрос:
Я являюсь хозяйкой приватизированной квартиры. В квартире также прописан с правом проживания мой отец. Отец недавно женился. Имеет ли право находиться в квартире его жена без моего согласия?

Елена Мойсейчик, юрист:
В соответствии с требованиями действующего законодательства на территории Республики Беларусь члены семьи собственника жилого помещения имеют право без согласия собственника вселять в жилые помещения, которые им предоставлены в пользование своих несовершеннолетних детей. Вселение членами семьи других граждан разрешается только с согласия такого собственника жилого помещения.

# Консультация юриста # Соседи # Елена Мойсейчик

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