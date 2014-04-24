Какое наказание грозит дачникам, у которых участок зарос сорняками?

Вопрос программе «Добро пожаловаться» на СТВ задал житель Дзержинска:

Я член садоводческого товарищества. Есть у нас пара дачников, которые забросили свои сотки и не ухаживают за землей. Который год там растут только сорняки. Разве разрешается такое отношение к земле?

Елена Мойсейчик, юрист:

В данном случае налицо нарушение требований по охране земель. В соответствии со ст. 89 Кодекса о земле землепользователь обязан благоустраивать и эффективно использовать свой участок. В данном случае такого нерадивого землепользователя можно привлечь к административной ответственности. Административная ответственность определена в виде штрафа в размере до 20 б.в.