Более 6 тонн спирта обнаружили правоохранители в Брестском районе

Новости Беларуси. Более 6 тонн спирта на сумму почти в 2 миллиарда рублей обнаружили правоохранители. В Брестском районе выявлена самая крупная с начала 2014 года партия этилового спирта. Нелегальный склад находился у 56-летнего жителя деревни Клейники и предназначался для продажи местному населению.

Документов, подтверждающих легальность приобретения спирта, у мужчины не оказалось. Алкоголь конфискован и будет обращен в доход государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Блошук, начальник отдела борьбы с экономическими преступлениями Брестского РОВД:

Хранил в подсобных помещениях крупную партию алкогольной продукции немаркированной в установленном законом порядке. Всего было обнаружено 6 тысяч 60 литров спиртосодержащей жидкости. Товаросопроводительные документы на данную спиртосодержащую жидкость гражданином предоставлены не были. Соответственно, она была изъята. В отношении гражданина составлен административный протокол. Проводится проверка по установлению каналов поставки и для чего она была предназначена.