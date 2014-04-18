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Более 6 тонн спирта обнаружили правоохранители в Брестском районе

18 апреля 2014 08:25
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Новости Беларуси. Более 6 тонн спирта на сумму почти в 2 миллиарда рублей обнаружили правоохранители. В Брестском районе выявлена самая крупная с начала 2014 года партия этилового спирта. Нелегальный склад находился у 56-летнего жителя деревни Клейники и предназначался для продажи местному населению.

Документов, подтверждающих легальность приобретения спирта, у мужчины не оказалось. Алкоголь  конфискован и  будет обращен в доход государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евгений Блошук, начальник   отдела борьбы с экономическими преступлениями Брестского РОВД:
Хранил в подсобных помещениях крупную партию алкогольной продукции немаркированной в установленном законом порядке. Всего было обнаружено 6 тысяч 60 литров спиртосодержащей жидкости. Товаросопроводительные  документы на данную спиртосодержащую жидкость гражданином предоставлены не были. Соответственно, она была изъята. В отношении гражданина составлен административный протокол. Проводится проверка по установлению каналов поставки и для чего она была предназначена.

# Алкоголь

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