Какие пошлины платить при разводе?

Недавно мой сын подал заявление на развод. И поскольку его жена запрещает видеться с дочерью, в заявлении он указал, чтобы суд дал ему такое право. Но удивительно, что заявление он писал одно, а госпошлины взимаются две. Правильно ли это? Может быть произошла ошибка?
Комментирует юрист Тамара Козловская:
В соответствии со статьей 39 Кодекса о браке и семье, суд обязан при вынесении решения о расторжении брака определить, при ком из родителей кто из детей остается, порядок участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, а также с кого из родителей и в каком размере взыскиваются алименты на содержание детей. Вам не нужно было дополнительно платить госпошлину, так как при разводе суд определяет порядок участия в воспитании ребенка отдельно проживающего родителя. Кроме того, статья 42 Кодекса о браке и семье гласит, что при вынесении решения о расторжении брака суд определяет сумму госпошлины, подлежащую уплате одним или обоими супругами при выдаче копии решения суда о расторжении брака.