Наследство или соцработник?

Мне 79 лет и я давно на пенсии. У меня два взрослых сына, но они почти не уделяют мне внимания. Живут своими семьями. То есть я живу совсем один. Очень трудно, поэтому возникла необходимость, чтобы за мной ухаживал работник социальной службы. Но я боюсь, что потом не смогу завещать свое имущество сыновьям. Как быть? Не хочется остаться врагом своих детей.
Комментирует юрист Тамара Козловская:
Социальный работник назначается для оказания содействия гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций, которые они не в состоянии разрешить самостоятельно. Его назначение осуществляется на безвозмездной либо платной основе в соответствии с Законом Республики Беларусь <О социальном обслуживании>. Законодательством не предусмотрена компенсация труда социального работника путем приобретения каких-либо прав на имущество граждан. Граждане имеют право по своему усмотрению распоряжаться принадлежащим им имуществом, в том числе путем составления завещания. В случае его отсутствия наследуемое имущество делится между наследниками согласно очередности, установленной Гражданским кодексом Республики Беларусь. Так что ваши сыновья могут спать спокойно.