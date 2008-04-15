Наследство или соцработник?

С животными - по-человечески

<P><STRONG>В нашем дворе живет много бездомных котов. В соседнем подъезде живет бабушка, она их подкармливает. И вроде всё бы ничего, но у нас маленькие дети. Они иногда бегают за котами. А ведь никто не знает, здоровы ли эти животные... Сейчас весна, и мы боимся, что к лету этих котов будет в два раза больше. И уничтожать их вроде не хочется, но и чем такое соседство закончится неизвестно... Что делать в такой ситуации? Как обезопасить себя и своих детей?</STRONG></P> <P><EM>Комментирует Начальник производства ГП <Фауна города> Елена Головатая:</EM></P> <P>Если видите, что у вас во дворе бездомное животное, и оно опасно для вас, можете обратиться в ЖЭС в диспетчерскую службу, дать заявку, а уже потом сотрудники ЖЭС перезвонят нам. Мы приезжаем на место и незамедлительно отлавливаем животное. Если мы будем заботиться только так, что отлавливаем животных и не следим, что они плодятся и сегодня их 3, завтра 6, потом 12 и 24, конечно, это неправильно, и отлов будет существовать. Коты должны жить, но жить ограниченно, быть стерилизованы и привиты. Уже есть такие дворы, в которых коты живут под надзором и заботой своих опекунов. Фактически это такие же бездомные животные. Но у них есть документы, им сделаны прививки, они стерилизованы. Что немаловажно, эти процедуры <Фауна города> проводит бесплатно. Но даже с такими животными возникают проблемы. А если ваш питомец умер, не стоит устраивать кладбище домашних животных у себя под окнами. Захоронения нельзя проводить в черте города. Это штрафные санкции. У нас есть скотомогильник, где производят захоронения только животных. Также мы, <Фауна города>, принимаем животных. Если животное умерло, пожалуйста, привозите его к нам. Пока это бесплатно. Если животное усыпляют специалисты ветеринарной станции, то это производится на платной основе.</P>