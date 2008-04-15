Перепланировка: куда обратиться?

Недавно наша семья получила новую двухкомнатную квартиру. Но нас не устраивает расположение комнат. Все хотелось бы изменить. Теперь есть идея заняться перепланировкой квартиры. Что и как мы имеем право сделать? Куда обращаться?

Комментирует юрист Григорий Бузо:

В апреле 2007 года вступило в силу Положение о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах. Этим документом установлено, что разрешение райисполкома, а также разработка проекта требуются для:

- установки (демонтажа) стационарного инженерного оборудования; устройства и замены систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, электроснабжения, канализации, мусороудаления, газоудаления, вентиляции;

- устройства гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции;

- устройства балконов и лоджий;

- других видов работ (по усмотрению райисполкома).

Разрешение райисполкома без разработки проекта требуется для разборки существующих и устройства новых перегородок.

Не требуются разрешение райисполкома и проект для:

- установки (замены) межкомнатных дверей в пределах существующего дверного проема;

- устройства подвесных (натяжных) потолков;

- устройства и демонтажа стационарных шкафов и антресолей;

- установки вентиляционных приборов;

- замены электротехнических изделий и напольных покрытий на имеющие аналогичные технические характеристики;

- замены электрических плит и сантехоборудования.

Некоторые работы не требуют разрешения райисполкома и разработки проекта. Достаточно их согласования с ЖКХ, ЖСК и специализированными организациями, обслуживающими жилой дом:

- установка индивидуальных приборов учета воды (согласование с ЖКХ, ЖСК);

- замена оконных и балконных заполнений фасадов жилых домов, а также устройство неотапливаемых помещений за счет остекления балконов и лоджий (согласование с архитектурной службой района);

- установка усиленных и дополнительных входных дверей (согласование с ЖКХ, ЖСК);

- замена газовых плит, установка индивидуального прибора учета газа (согласование с обслуживающей организацией газового хозяйства).

Чтобы получить разрешение на перепланировку или переустройство, необходимо обратиться с заявлением в райисполком. Изменения в помещении в результате работ, не требующих разработки проекта, не требуют и регистрации в организации по государственной регистрации недвижимого имущества.