Перепланировка: куда обратиться?

Недавно наша семья получила новую двухкомнатную квартиру. Но нас не устраивает расположение комнат. Все хотелось бы изменить. Теперь есть идея заняться перепланировкой квартиры. Что и как мы имеем право сделать? Куда обращаться?
Комментирует юрист Григорий Бузо:
В апреле 2007 года вступило в силу Положение о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах. Этим документом установлено, что разрешение райисполкома, а также разработка проекта требуются для:
- установки (демонтажа) стационарного инженерного оборудования; устройства и замены систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, электроснабжения, канализации, мусороудаления, газоудаления, вентиляции;
- устройства гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции;
- устройства балконов и лоджий;
- других видов работ (по усмотрению райисполкома).
Разрешение райисполкома без разработки проекта требуется для разборки существующих и устройства новых перегородок.
Не требуются разрешение райисполкома и проект для:
- установки (замены) межкомнатных дверей в пределах существующего дверного проема;
- устройства подвесных (натяжных) потолков;
- устройства и демонтажа стационарных шкафов и антресолей;
- установки вентиляционных приборов;
- замены электротехнических изделий и напольных покрытий на имеющие аналогичные технические характеристики;
- замены электрических плит и сантехоборудования.
Некоторые работы не требуют разрешения райисполкома и разработки проекта. Достаточно их согласования с ЖКХ, ЖСК и специализированными организациями, обслуживающими жилой дом:
- установка индивидуальных приборов учета воды (согласование с ЖКХ, ЖСК);
- замена оконных и балконных заполнений фасадов жилых домов, а также устройство неотапливаемых помещений за счет остекления балконов и лоджий (согласование с архитектурной службой района);
- установка усиленных и дополнительных входных дверей (согласование с ЖКХ, ЖСК);
- замена газовых плит, установка индивидуального прибора учета газа (согласование с обслуживающей организацией газового хозяйства).
Чтобы получить разрешение на перепланировку или переустройство, необходимо обратиться с заявлением в райисполком. Изменения в помещении в результате работ, не требующих разработки проекта, не требуют и регистрации в организации по государственной регистрации недвижимого имущества.