Как распознать будущего домашнего тирана?

Оскорбления, унижения, угрозы и избиения. Сталкиваясь с этим на улице, на работе или даже на собственной кухне, белорусские женщины, как правило, не идут жаловаться. Одни не хотят выносить сор из избы, другие винят во всем только себя, пытаются перевоспитать домашнего агрессора. Но, в основном, просто не верят, что им помогут, или просто боятся себя опозорить. Так есть ли средство от насилия? Говорит ли что-то об этом Закон? И что предпринимается в государстве, чтобы женщину беречь? «Поговорим» сегодня об этом.

По данным ООН, каждая вторая женщина в мире подвергается жестокому обращению со стороны партнера, одна из пяти испытывает сексуальные насилие. И говорят, у женщин в возрасте от 15 до 44 лет больше шансов пострадать от домашнего насилия, чем заболеть раком или лихорадкой, попасть в ДТП или оказаться жертвой военных конфликтов. Накануне мир отметил День борьбы с насилием в отношении женщин.

При написании статей по насилию над женщинами, многие любят вспоминать со ссылкой на исследования, мол, психологическому насилию в Беларуси подвергается четыре женщины из пяти, физическому - каждая четвертая. С последним, как раз, все понятно: «фингал» под глазом скрыть сложно. Но что такое насилие психологическое?

И специалисты вывели формулу. Фонд ООН в области народонаселения опубликовал довольно интересную статью, в которой говорится, что насилием считается не только избиение, но и постоянные оскорбления.

Оказывается, выяснение отношений с битьем посуды и даже простая ревность - это насилие. Тогда понятно, откуда такая мощная статистика: какой русский не любит поскандалить.

Но к психологическому насилию относится и навязывание воли. Тоже, кстати, не чисто мужская прерогатива. Мужиков - «подкаблучников» немало.

Более серьезным кажется незаконное лишение свободы, заточение, запрет работать, изоляция от семьи и друзей, публичное унижение.

Ольга Казак, психолог:

Вначале идет нарастание агрессии, мелкие придирки, потом акт насилия, когда он избивает женщину, и после этого - период медового месяца, в мужчине есть чувство вины. Это такой хронический процесс, это не однократный акт.

Кстати, ассоциации насилия только лишь с «пьяными» домашними разборками - это стереотип. 57 % драк происходит в семьях, где злоупотребляют спиртным. Но оставшиеся 43 % инцидентов приходится на долю семей с достатком.

Ирина Альховка, председатель Правления МОО «Гендерные перспективы»:

Это люди госслужащие, специалисты среднего звена, милиционеры, медики, учителя, предприниматели, банкиры – люди, у которых есть нормальная работа, нормальный социальный статус. Они ходят на работу. На лбу у него не написано: «Я бью свою жену».

Насилие как явление зачастую остается не только вне правосудия, но и за бортом общественного внимания. К сожалению, не каждая женщина хочет кому-то говорить о проблемах и этим только усугубляет их.

Каждый четвертый суицид - на почве семейных дрязг. Но вовремя полученная консультация у юриста, психолога и даже врача, может если ни помочь, то подсказать, где нужно искать ключ.

Выход есть всегда. Подростки могут получить помощь на базе детских поликлиник. У нас также работает 45 кризисных комнат, организованных при центрах соцобслуживания. Их сеть развивается, хотя и не так быстро, как в Европе.

Человек, пострадавший от домашнего насилия, может здесь пользоваться комнатой в течение 10 суток и даже больше. Правда, все государственные центры работают днем, остаться на ночь в нашей стране можно только в 2 частных шелтерах.

Елена Пушкарёва, руководитель Могилёвского социального кризисного центра для женщин:

И когда такие мужья приходят к нам на территорию, конечно, мы с ними беседуем, когда беседа переходит на повышенные тона и угрозы, то мы вызываем наряд милиции.

Кроме психологов в таких центрах работают юристы. За год только через один центр проходят около полусотни женщин и примерно столько же детей. И истории - типичные. Кто-то страдает от тирана-мужа, кто-то не ладит с детьми. Но есть и жертвы торговли людьми, те, которые уехали за границу в поисках лучшей доли, также есть проститутки.

Ольга Казак, психолог:

Будущие агрессоры пытаются изолировать женщину, они не позволяют общаться с подругами, не разрешают или разрешают по минимуму общаться с родственниками. Они ревнивые, они контролируют очень сильно, указывают, какие платья одевать, где работать.

Вы спросите, а что сегодня о насилии говорит Закон. Пока с этим - проблема. В каждую семью участкового не посадишь. И за битье посуды тоже не привлечешь. Эксперты и не скрывают: на данный момент у нас редко разбираются в семейных скандалах, а ответственность за такое домашнее насилие фактически не предусмотрена.

В то время как в законодательствах 89 государств мира есть нормы, которые непосредственно регулируют аспекты домашнего насилия. Семь стран вынесли это в отдельные законы.

Олег Каразей, начальник управления профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

У нас есть проблемы с привлечением граждан за мелкое хулиганство в быту. Мы выступили с предложением дополнить кодекс РБ об административных нарушениях нормой устанавливающей ответственность за причинение побоев.

Но есть другой вариант: сварливых жен и мужей-деспотов ставить на учет в милиции. В Минтруда и соцзащиты Беларуси снова принялись обсуждать идею подготовки законопроекта «О профилактике и пресечении домашнего насилия». Он предусматривает революционные изменения в укладе жизни многих семей.

В законопроекте, над которым сейчас работают парламентарии, предполагается, что агрессорам строго-настрого запретят разыскивать своих жен и даже некоторое время после скандала приходить домой. Такие меры уже действуют во многих странах. Интересно, что лицам, которые совершали насилие в семье, могут запретить приобретение и использование огнестрельного оружия. И могут даже обязать пройти психологическую коррекцию.

Олег Каразей, начальник управления профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Сам факт телесных повреждений – это уже наказуемо, еще 1 будет подобный, не обязательно по данной статье, это может также быть и оскорбление, или мелкое хулиганство, совершенное в отношении близкого человека, - потом к нему будет применен профилактический учет.

Кстати, социологи провели исследование. Из всех опрошенных за медпомощью в результате насилия обращается чуть более десяти процентов женщин. И, в результате, временно нетрудоспособными признаются почти все. При этом о причинах полученных травм врачам говорят лишь немногие.

Но время выходить из тени.

Для начала попробуйте обратиться к участковому. Затем позвоните в кризисную комнату своего района.

Вам бесплатно помогут по номеру: 8-801-100-8-801.

Также в Беларуси есть сайт для людей, страдающих от домашнего насилия: http://ostanovinasilie.org/

Там есть все необходимые контакты и телефоны служб, которые помогут справиться с проблемой. Берегите себя и не стесняйтесь отстаивать права, путь даже это будет для кого-то лишним поводом поговорить.

До свидания. С Вами была Алеся Высоцкая.