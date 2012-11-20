Только после вмешательства телеканала СТВ ЖЭС№ 103 починил лестницу, после спуска с которой люди вызывали «скорую»

Считается, что безопаснее всего в гололед ходить за пенсионерами. Но что делать, если их рядом нет? За кем ходить и с кого спросить, если опасность свалилась, словно снег на голову?

Петр Новиков:

Я шел из дома в магазин, нес куртку, чтобы вшить замок, по этому пути, обычно вот хожу по этой лестнице. Я упал: здесь скользко, лед, ступени неровные.

Петр Федорович обратился в коммунальные органы.

Петр Новиков:

Я после этого обратился в ЖЭС. Они сказали, что это не наш участок, это ЖРЭО.

В общем, как в песне: Ванька на Маньку, Манька на Таньку... Петру Федоровичу подобные игры знакомы.

Екатерина Орловская, юрист:

На сегодняшний день в РБ действует правило содержания жилого дома, жилых помещений и вспомогательных помещений. В этих правилах указано, кто и за что отвечает. В данном случае жилищно-эксплуатационная служба отвечает за состояние подъезда, его элементов, а также придомовой территории, к которой и будут относиться лестница, ступеньки и другие элементы.

Убедившись в том, что именно данная организация отвечает за состояние злополучной лестницы, корреспондент СТВ вместе с Петром Федоровичем решили еще раз навестить жилищно-эксплуатационную службу.

Лидовская Валентина, диспетчер ЖЭС №103:

Уже передали мастеру по санитарии и бригадирам. Все устранили, была заявочка.

Нет, сейчас ничего не устранено!

Лидовская Валентина, диспетчер ЖЭС №103:

Нам передали, что все устранили!

Не знаем, кто кому и что передал, но факт остается фактом: лестница по-прежнему напоминает «американские горки». Разве только что билет на такой аттракцион бесплатный.

Жильцы:

Здесь можно сломать ноги, на этих ступеньках: такие они неухоженные, вечно нечищеные, ещё и поломанные.

Невозможно ходить, ну вы же видите, что творится! И бордюры все! Я тоже однажды шла и каблук сломала.

Согласитесь, лучше сломать каблук, чем ноги или того хуже — шею. Но, в любом случае, как бы ни было мучительно больно, соберитесь силами и постарайтесь подстраховаться на случай предстоящих, что называется, переговоров.

Екатерина Орловская, юрист:

Это может быть фотография, могут быть свидетели или видео-съемка на телефон, или иные средства. Вызов «Скорой помощи» - тоже желательно, чтобы было зафиксировано.

Петр Новиков:

Я ушиб себе правую руку, голову — вызвал «Скорую». Приезжала «Скорая», зафиксировали это все.

Вместе с этим необходимо фиксировать и материальный причиненный вред: не выбрасывайте чеки, рецепты и другие бумаги, подтверждающие ваши расходы на лечение.

Екатерина Орловская, юрист:

Если необходима была покупка каких-то вспомогательных средств, лекарств или какие-либо другие затраты, причиненные потребителю в связи с травмой.

Напомним, все это станет вашим помощником в последующем успешном решении конфликта.

Екатерина Орловская, юрист:

В соответствии с действующим законодательством, весь причиненный ущерб подлежит возврату виновной стороной. Размер морального вреда будет учтен судом и назначен именно в судебном порядке.

Понятно, что судебные тяжбы не нужны ни потерпевшим, ни виноватым. Это время, деньги, нервы. Но как тогда заставить коммунальщиков выполнять свои обязанности? Сколько можно верить обещаниям?

Владимир Титовец, директор ЖЭС № 103:

Будем более качественно делать уборку, ведь первый снег. Работает мастер, поработаем с бригадой.

В общем, разъяснительная работа будет проведена. Только возникает вопрос: почему будет, а не была?

Владимир Титовец, директор ЖЭС № 103:

Попросим извинения за нерадивость наших сотрудников и постараемся, чтобы больше такое не повторялось! В течение двух-трех дней это будет исправлено.

Съемочная группа проследила за тем, как будет исполнено данное обещание. И действительно, уже на следующий день Петр Федорович спешил нас поблагодарить за помощь: ступеньки лестницы привели в надлежащий вид.

Петр Новиков:

«Добро пожаловаться», СТВ, большое вам спасибо, что вы вмешались, что стало ходить хорошо здесь, сделали лестницу! Если бы не вы, то ничего бы этого не было. Большое спасибо вам еще раз!