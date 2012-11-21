В доме по проспекту Рокоссовского минчанин построил себе комнату возле лифта

Когда в квартире семьи Ищенко, проживающей по адресу проспект Рокоссовского, 83, по стенам и потолкам пошли трещины, все заволновались. Причина аномалии была неясна. Сейсмических толчков вроде бы не было, но родные стены, что называется, трещали по швам. На семейном совете после детальных разбирательств была выдвинута гипотеза: во всем виноват сосед сверху. Но в местном ЖЭС только развели руками. До поры.

Нина Ищенко:

При замене лифта в нашем подъезде представители ОАО «Беллифт» производили заделку технологических отверстий, было обнаружено перекрытие на уровне потолка и пола 2 этажа.

Выражаясь более понятно, неизвестный, перекрыв вентиляционную шахту самодельным потолком и полом, соорудил своеобразную неучтенную ни по каким документам комнатку. Пусть небольшую, но все-таки... Именно это тайное помещение, по версии коммунальщиков, и вызвало дополнительную нагрузку на стены семьи Ищенко.

Нина Ищенко:

Там выложена кирпичная кладка, стены отштукатурены, на полу плитка, 50 на 50 , современная, проводка проведена в коробе ПВХ.

Для того, чтобы обнаружить замурованную комнатку размером примерно 60 на 200 сантиметров, пришлось отключать лифт и в несанкционированной стене пробивать отверстие. Взору присутствующих показались телевизор и светильник. Кто их туда поместил и каким образом, оставалось только догадываться.

Андрей Новик, заместитель директора по идеологической работе и общим вопросам УП «ЖРЭО Ленинского района» Минска:

В лифтовой шахте между квартирой 117 и шахтой лифта были обнаружены посторонние предметы. Принадлежность к этим предметам жильцов квартиры 117 установить не представилось возможным. В связи с чем в настоящее время для устранения этих предметов рассматривается вопрос о вскрытии стены со стороны лифта.

Семья Ищенко предположила, что ранее эта площадь была полезной соседу, который снес стену, кстати, несущую, в своей квартире и за счет лифтовой шахты соорудил у себя дополнительное помещение типа кладовки или гардеробной. Как только запахло жареным, сосед быстро восстановил стену, замуровав телевизор и светильник.

Павел Воронич, инженер производственного отдела УП «ЖРЭО Центрального района» Минска:

Помещения, которые изначально предусматривались как технические помещения, где проходят различные инженерные коммуникации, нельзя переоборудовать на свое усмотрение, нельзя производить там перепланировку, переоборудование и так далее. Помещения предназначены только сугубо для инженерных коммуникаций.

Это понятно, но почему коммунальщикам понадобилось три года, чтобы найти незаконно оборудованное помещение? Неужели при периодических осмотрах трудно заметить, что лифтовая шахта перекрыта? Не надо быть инженером, чтобы понять, что поврежденная несущая стена и дополнительная нагрузка в виде потолочных и половых перекрытий явились основной причиной трещин в квартире семьи Ищенко.

Но коммунальщики виновных в этой ситуации не видят.

Андрей Новик, заместитель директора по идеологической работе и общим вопросам УП «ЖРЭО Ленинского района» Минска:

После поступления обращений неоднократно проводились комиссионные обследования. В результате проведенных обследований выявить факты самовольно выполненной перепланировки не удалось.

Вот так. Не установлено, не подтвердилось, никто не виноват, и спросить не с кого...

А стоило бы, ведь за подобное самовольство закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 10 до 50 базовых величин.

Но что-то мешает коммунальщикам пролить свет на, казалось бы, очевидный факт. Ведь, в любом случае, несущая стена была повреждена. И то, что она была восстановлена посредством газосиликатных блоков, даже на наш взгляд, является нарушением. Ведь по закону стену следует привести в исходное состояние. То есть она должна быть монолитной и из бетона определенной марки.