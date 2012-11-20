На зданиях с табличкой «гicторыка-культурная каштоунасть» без разрешения Минкультуры менять окна, устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны категорически запрещено

Наверняка, для многих минчан будет новостью, что дома, в которых они проживают, построены в архитектурном стиле ампир. Именно ампир и стал головной болью семьи Козловских, проживающей в столице на проспекте Независимости, 91.

Мария Козловская:

Пришло предписание из домоуправления о том, что все, кто поменял окна, должны сейчас явиться в домоуправление и всё проделать заново. Получить стандарты на единую систему окон, дверей и балконов.

Причем здесь ампир и окна, спросите вы. А при том, что упомянутый дом построен именно в этом стиле. В настоящее время рассматривается вопрос о включении в список памятников культуры ЮНЕСКО здания на проспекте Независимости.

Но многие из минчан, в отличие от деятелей ЮНЕСКО, к истории относятся утилитарно и самовольно пытаются внести в стиль ампир свои изменения.

Татьяна Дашкевич, директор службы заказчиков ЖРЭО «Первомайского района»:

Учитывая, что в последнее время у нас жители стали менять окна на стеклопакеты ПВХ, причём не придерживаясь стандарта, в 2010 году решением Мингорисполкома № 3098 было поручено жилищным объединением районов разработать схемы оконных и дверных заполнений, эскизы этих схем, цветовые решения и согласовать их с Министерством культуры.

Действительно, в последние годы, словно раковые опухоли, на исторических зданиях столицы там и сям образовались спутниковые антенны, кондиционеры, непонятные оконные рамы. Периодически городские власти пытались урезонить жильцов, которые, невзирая на фасад здания, устанавливали окна на свой вкус, лад и кошелек. Наконец за дело взялись серьезно: до 2013 года планируется привести если не в первоначальный, то приближенный к историческому облик домов, которые имеют статус историко-культурных ценностей.

Татьяна Дашкевич, директор службы заказчиков ЖРЭО «Первомайского района»:

У нас на проспекте есть определённые дома, которым постановлением Совета Министров присвоен статус историко-культурного наследия. В нашем районе это дома на проспекте Независимости 83, 91, 93.

Героям этого сюжета, с одной стороны, повезло - они, если так можно выразиться, живут в памятнике истории. И с этим они готовы мириться, если бы не одно но: в 2002 году дом №91 испытал на себе все прелести капитального ремонта. По идее, после такого ремонта и окна должны были заменить на новые, но, увы.

Михаил Козловский:

Ни одной рамы не заменили. Сказали, что нет указания делать. Прораб говорит: «Мне что сказали, то я и делаю».

Посетовав на такое положение дел, жильцы, скрепя сердце, решили взяться за дело самостоятельно.

Мария Козловская:

Стёкла вываливались, ветер, дождь заливал комнаты, гостиные наши.

В общем, так получилось, что жильцы меняли окна в зависимости от личного вкуса и финансовой состоятельности. В итоге, глядя на здание, можно сказать: «Кто-то ходил в лес, а кто-то по дрова». А ведь для жителей домов, признанных памятниками архитектуры, существует стандартная и обязательная процедура. Прежде всего, необходимо обратиться в ЖЭС, где взять копию иллюстрации фасада: схему оконных, балконных, дверных заполнений. Полученное изображение надо предъявить фирме, занимающейся изготовлением окон. Фирма изготавливает проект, который заказчик должен утвердить в администрации района. Требование одно: сохранность исходного внешнего вида окна.

Михаил Козловский:

Сами делают. Ну, а сам делает, не зная законов. Никто от него никаких подписок не требует. Он заменяет своё окно, как хочет.

Как это ни банально звучит, но незнание закона от ответственности не освобождает. Похоже, скоро жильцам, которые самовольно внесли изменения в стиль ампир, придется понести убытки. Ибо замена окон является ни чем иным как перепланировкой, причем несанкционированной. К жильцам, проживающим в зданиях такого статуса, и требования гораздо выше.

Если вы живете в здании, на фасаде которого есть табличка «гicторыка-культурная каштоунасть», то без разрешения Министерства культуры менять окна и балконные рамы, остеклять лоджии, устанавливать роллеты, кондиционеры, спутниковые антенны категорически запрещено. Штраф от 20 до 50 базовых величин. Жителей дома, о котором идет речь, пока просят, причем, просят по-хорошему.

Татьяна Дашкевич, директор службы заказчиков ЖРЭО «Первомайского района»:

Если люди найдут какие-то возможности, какую-то другую окраску окон, то есть цветовое решение, эскиз рам, если они найдут какие-то другие решения, какие-то накладки, или же что-то техническое, что позволит им несколько снизить затраты по приведению окон в проектное решение - мы согласимся.

В общем, входя в положение жильцов, коммунальщики готовы пойти на небольшие компромиссы. И уже это хорошо. Уже этому надо радоваться. Ведь в случае, если жильцы займут непримиримую позицию и откажутся выполнять предписание городских властей, в дело вступят судебные органы. А они долго разбираться не будут. Закон есть закон, и в данном случае он не на стороне жильцов.