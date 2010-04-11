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Как призвать к ответственности СТО, которая недобросовестно выполнила услуги?

11 апреля 2010 12:57
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Покупая новую машину, потребитель рассчитывает как минимум не прогадать в надежности авто и качестве его гарантийного обслуживания.

На это надеялась и Людмила Синькевич.

Людмила Синькевич:
Автомобиль я приобрела в автосалоне Mitsubishi Motors в июле 2008 года. Машина новая, на гарантии. В августе я обратилась на диагностику подвески и тормозных колодок. Было сделано заключение, что остаточная толщина фрикционного материала составляет  4-5 мм. То есть подвеска в норме.

Спустя полгода Людмила обратилась на СТО для того, чтобы провести первое техническое обслуживание. Получила заключение, что машина в порядке. Через пару дней, возвращаясь из командировки, она услышала шум в колесах при торможении и повороте.

Людмила Синькевич:
Мы опять-таки сняли колодки. Остаточная толщина их была 6,5; 6,2; 5,8. И одна колодка полностью нулевая.

Логично предположить, что толщина тормозных колодок спустя время должна уменьшаться. Кажется невероятным, но согласно двум заключениям, сделанным с разницей в полгода, колодки не стерлись, а, наоборот, увеличились в толщине.

Людмила Синькевич:
Когда я задала вопрос начальнику СТО, каким образом делалась диагностика в августе, он мне четко ответил: все мерялось на глаз. Я так понимаю, что колесо не снимали, колодки не измеряли.

Со всеми претензиями на качество гарантийного обслуживания Людмила обратилась к представителям СТО. Но последние своей вины здесь не видят.

Сергей Киршенков, представитель СТО:
Клиентка обратилась к нам с заявкой на проведение ручной диагностики подвески в ее машине. Мы сделали эту работу. При ее выполнении механик обратил внимание на значительный износ тормозных колодок и отразил это в акте диагностики. Степень износа была оценена визуально без измерений.

И в подтверждение тому нам предоставили заказ-наряд, оформленный в августе, где вообще не было ни слова о диагностике тормозной системы. Непонятно, почему данный вид работ не зафиксирован здесь, тогда как в своей заявке клиент просил провести диагностику.

По мнению представителей СТО, толщина тормозных колодок не имеет большого значения.

Светлана Сокол, юрисконсульт автосалона:
Производитель автомобиля не установил гарантию на тормозные колодки, так как  эти компоненты подвергаются естественному эксплуатационному износу. Данное условие оговорено в договоре купли-продажи.

Но здесь у клиента возникает закономерный вопрос: «Почему спустя время из строя вышла только одна из четырех тормозных колодок?» По мнению Людмилы, износ должен быть парным и равномерным.

Сергей Киршенков:
Причина износа колодки — ее заклинивание в результате несвоевременного техобслуживания автомобиля согласно программы производства и руководства по эксплуатации машины.

По договору купли-продажи клиент обязан регулярно проходить техосмотр: через 1 тысячу, через 15 тысяч и через 30 тысяч километров. С последним техобслуживанием Людмила задержалась.

Людмила Синькевич:
Я отправила машину на техосмотр через 37 923 километров. На что получила замечание от сотрудников СТО.

Специалисты СТО считают, что раз Людмила позже обратилась для проведения техобслуживания, то обнаружить и устранить данную неисправность у них не было возможности.

Светлана Сокол, юрисконсульт автосалона:
Мы оставляем за собой право снять ее с гарантии. Отметки в сервисной книжке о проведении техобслуживания через 30 тысяч километров у нее нет.

Зато у Людмилы есть заказ-наряд от 19 февраля и гарантийный талон, подтверждающий, что сервисный центр, невзирая на перепробег, все-таки принял машину на техобслуживание.

Юрий Воропай, юрист ОО «Минское общество потребителей»:
На момент обращения потребителя никаких претензий к нему не выдвигалось, отказа в проведении техобслуживания не было. К тому же, было даже выдано заключение, что машина исправна. Вопрос о перепробеге возник уже после того, как потребитель обратился с претензией.

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# Консультация юриста # Автозаконодательство

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