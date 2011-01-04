Что делать, если бывший муж не хочет выписываться из квартиры?

Ничто так не разделяет людей, как общее жилье. По данным судебной статистики, количество дел по спорам о жилых помещениях ежегодно исчисляется десятками тысяч. Каждое третье дело — о выселении. С этой проблемой столкнулась и семья Руденя: отчим, который не живет в квартире, ни за что не хочет выселяться из нее!

Желание вычеркнуть из списка жильцов бывшего мужа, сожителя, невестку, прочих ненужных родственников доходит не только до абсурда, но и до суда. Вот только воплотить идею в жизнь не так просто.

Паша Руденя:

Моя мама развелась где-то 7 лет назад. Отчим остался прописан здесь, но не проживал, а проживал у другой женщины. Мы предложили ему выписаться. Он сказал: «Вам надо, вы и выписывайте!»

Желание выписать бывших домочадцев, как правило, связано не только с возникновением натянутых отношений, но и трудностями во многих жилищных вопросах.

Паша Руденя:

Кроме того что мы не могли приватизировать квартиру, потому что он тут прописан, так мы еще и платили за него коммунальные 7 лет!

Это раньше в Жилищном Кодексе Республики Беларусь существовала статья, которая предусматривала за отсутствие жильца по месту прописки свыше шести месяцев потерю самой прописки. Сегодня надо доказывать не сам факт и срок отсутствия, но и то, что гражданин постоянно проживает по другому адресу. Сделать это, как показывает судебная практика и практика семьи Руденя, непросто.

Павел Колтунович, адвокат юридической консультации Октябрьского района г.Минска:

Главная сложность в данном процессе была в том, что ответчик не вступил в брак, не зарегистрировал отношения с новой сожительницей. Гражданский брак наше законодательство не признает. В связи с этим у суда возникли сомнения, действительно ли его новое место жительства было постоянным. В связи с этим пришлось доказывать этот факт посредством вызова и допроса свидетелей.

И действительно, с доказыванием того факта, что отчим покинул квартиру и не собирается вернуться обратно, труда не возникло. А вот сообщать о новом месте жительства мужчина отнюдь не собирался.

Паша Руденя:

Пришлось обратиться к бывшему участковому, чтобы он подтвердил, что он часто видел его в этой квартире. Это были очень важные показания. Если бы не участковый, то, может быть, мы бы и не выписали отчима.

Так что это непростое жилищное дело семья Руденя довела до конца. Кстати, судебное решение в ее пользу уже вступило в законную силу — на одного прописанного в квартире стало меньше. Соответственно, уменьшатся и коммунальные платежи, ообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.