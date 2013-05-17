Депутаты Палаты представителей внесли изменения в Трудовой кодекс

Новости Беларуси. Возраст работе не помеха. Изменения в Трудовой кодекс в первом чтении сегодня приняли депутаты Палаты представителей. В частности, поправки запрещают дискриминацию при приеме на работу на основании возраста или места жительства.

Изменения коснутся более 170 статей. При этом кодекс по-прежнему сохранит социальную направленность.

Сегодня заседание депутаты начали с рассмотрения изменений в Трудовом кодексе. Поправки в документ не вносили с 2007 года. Разработчики признаются, на подготовку законопроекта понадобилось 2 года. Постарались учесть интересы и работников, и нанимателей.

Поправки в Трудовой кодекс депутаты приняли в первом чтении. В документе запрещена дискриминация при приеме на работу на основании возраста или места жительства. Если закон вступит в силу, то в рекламных объявлениях в колонке «требуются», исчезнут возрастные уточнения от и до, а также соответствующая графа при приеме на работу.

Лариса Богданович, заместитель председателя постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Когда мы приходим на работу, никто не имеет право спрашивать наш возраст. Самое главное теперь - это наш профессионализм. Если вы усматриваете в действиях нанимателя отказ по причине возраста, то вы вправе обратиться в суд.

Расширяются возможности работы по совместительству. Закреплено право отца и других родственников получать пособие и оформлять отпуск по уходу за ребенком, у которых мама - индивидуальный предприниматель.

Новшества коснутся и надомного труда. Ведь на дому сегодня работают представители различных интеллектуальных профессий. Причем «творить» они могут не только в собственной квартире, но и в любом другом помещении.

А вот график отпусков на предприятиях будут составлять с учетом эффективности работы производства.

Мариана Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Производственный процесс будет на первом месте. При этом прописывается, что мнение работников обязательно учитывается.

Новая глава регламентирует трудовые отношения в профессиональном спорте. Поправки в кодексе, в том числе, касаются командировочных удостоверений. Нужна ли такая форма отчетности — решать нанимателю.

Наталья Гуйвик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я против бумаготворчества, и, конечно, съездив в командировку, много времени отдаешь на заполнение отчетов. Это хорошо, что дано право нанимателю: хочешь - езжай без удостоверения, а хочешь - выписывай его.

Количество документов для регистрации таможенных деклараций планируется сократить с 14 до 3 основных. Соответствующий документ в первом чтении приняли депутаты. Способствовать товарообороту будет и ратифицированный сегодня в парламенте протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Беларуси и Сербии о зоне свободной торговли.

Виталий Бусько, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это даст и больший товарооборот, потому что будут спокойнее работать наши товаропроизводители, экспортеры и импортеры товара.

Всего же сегодня депутаты рассмотрели 12 законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.