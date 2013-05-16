Придя на «Дискотеку 80-х», меломаны узнали, что концерт состоялся на день раньше, а организаторы бесследно исчезли

Новости Беларуси. Дискотека 80-х, а разбираться приходится через 30 лет. Концерт в столичном Дворце спорта должен был состояться накануне вечером - именно такая дата была указана на билетах. Вчера вечером у входа собрались входа собрались десятки людей, которые только здесь узнали, что мероприятие уже состоялось на день раньше. Вернуть деньги за билеты пока никому не удалось.

Марина впервые так сходила на концерт. К дверям Дворца спорта прикреплена буквально цитата из плохого анекдота, мол, приходите вчера. Только оказалось не до смеха: за три билета Марина заплатила 1 миллион 200 тысяч рублей. Какая теперь дискотека? Лишь бы деньги вернули...

Марина Крот:

Да, я покупала билеты в подарок себе, своей сестре и ее мужу. Они приехали вообще из Слуцка. Для них был такой шок, мы не ожидали, что в нашей стране может такое быть.

Вернуть «свои кровные», связавшись с организаторами, предлагают сразу несколькими способами. Для начала мы с камерой наведались в офис. Адрес был указан на билете. На деле оказалось, что офиса под таким номером и вовсе не существует.

Телефонные переговоры тоже успехом не увенчались. Инфолиния и директор компании-организатора концерта — вне зоны доступа целый день.

В итоге, зрители, так и не попавшие на концерт, начали действовать решительно. И в тот же вечер написали заявление в милицию. Совет юриста: можно написать коллективную претензию с требованием вернуть деньги.

Елена Мойсейчик, юрист:

Написать такую коллективную претензию с требованием о возврате денежных средств за билеты, непосредственно у того исполнителя, где они эти билеты приобретали.

С концертом, который, все-таки, 14 числа состоялся, связана еще одна, не менее пикантная, история. Заявленный на афишах Юрий Шатунов на сцене так и не появился. Так что припасенные поклонниками белые розы сейчас, наверное, вянут у кого-то на белом холодном окне.

Дело приобрело новый оборот: продюсер «Ласкового Мая» Андрей Разин сам в шоке от таких новостей. Оказывается, сам исполнитель сейчас находится в Германии, и не подозревал, что должен выступать в Минске. Но в адрес артиста посыпались гневные электронные письма от поклонников. Удар по имиджу и карману Разин оценил в три миллиона российских рублей. И действовать он намерен решительно.

Андрей Разин, продюсер группы «Ласковый Май» (по телефону):

Я вылетаю в понедельник, буду этим делом очень серьезно заниматься, буду выходить на Совет безопасности, на Министерство внутренних дел. Граждане с билетами также готовы подавать заявление в милицию, привлекать к уголовной ответственности, я вижу здесь только одно: надо немедленно людям вернуть деньги, потому что людей обманули.

Ну а тем, кто и вовсе не попал на концерт, остается надеяться на помощь правоохранителей. Вернуть деньги «по-хорошему» пока никому не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.