Что делать, если в новые окна ПВХ дует, а фирма сменила адрес?

Минчанка Татьяна Комарова заказала установку пластиковых окон ПВХ. Однако с наступлением холодов стало понятно, что из новых окон сильно дует!

Галина Комарова:

Я заказала в фирме «ФэнстэрКом» окна и балконные двери.

Но современные окна, которые обошлись пенсионерке в несколько миллионов рублей, накопленных за пару лет, не принесли ожидаемого тепла и уюта.

Галина Комарова:

Они не вовремя стали устанавливать окна. Должны были в марте, а начали чуть ли не в июле. Когда начались холода в октябре, мне пришлось принести старенькое одеяло, скрутить — так мы ограждались от холода.

Еще один интересный факт, который пенсионерка заметила по чистой случайности.

Галина Комарова:

Он якобы работает с немецкой фирмой Shiko. Когда мне пришлось снимать наклейки, я обратила внимание, что у меня не немецкие Shiko, а российские наклеечки.

Несмотря на договор, сотрудники фирмы, выполнившей установку, доделывать работу упорно отказывались. Просто отмахивались от назойливой клиентки.

Галина Комарова:

Я ему звонила 5-6 раз. Он отвечал, что у него нет возможности передвигаться, мол, сейчас у меня суды, мне некогда.



Мы также попробовали дозвониться директору фирмы, но безуспешно. Приехав по адресу фирмы, нас встретили пустые стены. Как объяснили нам в администрации…

Игорь Лабодаев, председатель правления бизнес-центра:

До февраля этого года компания «ФэнстэрКом» имела офис в нашем бизнес-цетре. В феврале они расторгли договор аренды и уехали от нас.

Телефоны не отвечают, по юридическому адресу найти фирму не удалось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Да и не удастся уже наверняка.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Я бы рекомендовал обратиться в Министерство юстиции либо в администрацию района, где зарегистрировано данное предприятие.

Это нужно для того, чтобы уточнить, действующее оно или нет. И если предприятие действующие…

Сергей Федорец:

Я бы рекомендовал потребителю сделать экспертизу качества установленных окон для того, чтобы подтвердить, что право потребителя на качество услуг нарушено. Необходимо обратиться с письменным заявлением по адресу местонахождения предприятия либо по адресу местожительства учредителя данного предприятия. Если ответ не будет получен либо в требовании, которое заявит потребитель, будет отказано, необходимо обратиться с исковым заявлением в суд.

Но лучшим выходом из ситуации будет…

Сергей Федорец:

Обратиться к иному юридическому лицу, которое могло бы устранить имеющиеся недостатки.

Что делать, если окно ПВХ установлено неаккуратно?

После выхода сюжета в программе «Добро пожаловаться» женщине заменили некачественно установленные окна ПВХ на новые

Что делать, если окно ПВХ установлено некачественно, а ИП скрывается от ответственности?

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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