Что делать, если в новом пылесосе отсутствует деталь, а продавец отказывается ее выдать?

Василий Квас купил пылесос в интернет-магазине. Когда курьер ушел, мужчина заметил, что в технике нет щетки, что впоследствии может привести к перегреву пылесоса и выходу его из строя. Однако сотрудники интернет-магазина отказались выдать недостающую деталь.

Товар доставил курьер, в присутствии Василия включил в розетку — и пылесос исправно загудел. Правда, Василия немного смутила потрепанная коробка от пылесоса, но главное, что сама техника по виду и звуку подозрений не вызывала.

Василий Квас:

Оказалось, что в пылесосе не хватает одной детали — маленькой щеточки.

Василий расплатился за товар, а дефект обнаружил уже после того, как ушел курьер. На следующий день мужчина обратился в сервисный центр, где ему выписали заключение о том, что щетка пылесоса подлежит замене.

Василий Квас:

Мастер сказал, что мощность всасывания теряется, что приводит к перегреву двигателя. Впоследствии пылесос выходит из строя.

Василий позвонил в интернет-магазин и потребовал устранить неполадку.

Телефонный разговор:

— Я мастеру звонил, он сказал, что по гарантии вы обязаны щетку восстановить.

— Щетку мы не восстановим, потому что это аксессуар.

—В гарантийном талоне написано, что приборы и узлы приборов подлежат восстановлению либо замене. А это является узлом прибора.

— Не знаю… Честно говоря, без понятия.

Константин Дадьков, эксперт судебно-экспертной коллегии:

Гарантийные обязательства распространяются на все узлы и детали приборов, которые не относятся к быстроизнашиваемым заменяемым деталям. В пылесосах к таким быстроизнашиваемым деталям относятся мешки и фильтры.

Как правильно заметил продавец интернет-магазина, щетка относится к принадлежностям пылесоса, так называемым аксессуарам, но отнюдь не к быстроизнашивающимся деталям.

Василий Квас:

Почему я должен платить за эту щетку, если пылесос находится на гарантии? Это новый пылесос! Такая щетка стоит около 73 тысяч рублей.

У Василия есть заключение сервисного центра о замене щетки, а значит, все основания, чтобы…

Ирина Коноплицкая, юрист ОО «Защита потребителя»:

Обратиться с претензией к продавцу, приложив это заключение. Если же продавец откажется заменить щетку, потребитель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд.

Илона Волынец. Телекомпания СТВ.

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