Что делать, если через 3 месяца после покраски авто краска начала отслаиваться, а СТО не признает свою вину?

Екатерина Петренко, водитель с 10-летним стажем, впервые попала в ДТП из-за того, что водитель другой машины неудачно припарковался. Поскольку машина была приобретена у официального дилера, ремонт лег на плечи автосалона. Через 3-4 месяца после ремонта — покраски задней правой двери — краска начала отслаиваться. Однако дилерская компания своей вины не признала.

Екатерина Петренко:

Страховая компания направила меня на исправление последствий ДТП — кузовной ремонт — в компанию дилеров. Мне произвели покраску задней правой двери, однако через 3-4 месяца краска начала отслаиваться.

Екатерина обратилась в дилерскую компанию с претензией и потребовала исправить дефект покраски. Увы, предприятие не признало своей вины.

Екатерина Петренко:

Они развели руками, сказали: «Это не наше повреждение».

Женщина не стала никому ничего доказывать, а сразу обратилась с исковым заявлением в суд. Но не успело закончиться судебное разбирательство, как судьба снова играет с ней злую шутку: Екатерина попадает в очередное ДТП.

Екатерина Петренко:

Произошло еще одно ДТП, и мне пришлось опять отправиться к дилерам на замену заднего бампера.

Работники дилерской станции техобслуживания заменили бампер и снова перекрасили правую заднюю дверь, только не полностью, а частично. Получилось не совсем удачно…

Екатерина Петренко:

Покрасили дверь не полностью, в результате чего осталось пятно.



Женщине снова предстоял поход в дилерскую компанию с той же проблемой.

Екатерина Хозянина, юритконсульт, ОО «Потребитель»:

Если потребитель обнаружил недостатки выполненной работы по покраске автомобиля, то в соответствии со статьей 31 закона «О защите прав потребителей» он имеет право потребовать безвозмездного устранения недостатка выполненной работы, то есть гарантийного ремонта либо повторного выполнения работ по покраске автомобиля.

Только ни одно из этих требований дилеры выполнять не собирались, причем причина отказа очень странная…

Екатерина Петренко:

Они мне говорят: «Это не наша вина. Это вина того работника, который это сделал, и мы не хотим возмещать вам ущерб».

Руководство организации ссылается на то, что во всем виноват конкретный сотрудник, который выполнял ремонтные работы. Тем не менее, это не является основанием для отказа в возмещении ущерба.

Екатерина Хозянина:

Любое предприятие несет ответственность за действия своего сотрудника. Впоследствии оно имеет право в порядке регресса истребовать от виновного лица сумму, уплаченную потребителю.

Сейчас женщина собирается провести экспертизу и доказать, что покраска автомобиля действительно была выполнена ненадлежащим образом. Далее ее ждет судебный процесс.

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