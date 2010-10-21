Юрист: Дресс-код в ночные клубы Беларуси незаконен

Оказывается, ночные клубы и дискотеки не имеют право не пустить вас на дискотеку, мотивируя отказ непрохождением дресс-кода или фейс-контроля.

Наталья Карп, юрист ОО «Минское общество потребителей»:

Правила предоставления услуг ночными клубами устанавливает руководство данных клубов. Однако законодательство — закон «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс — предусматривает, что предпочтение одних граждан перед другими запрещено.

Закон однозначно говорит о том, что по одежке встречать у нас нельзя. Если же администрация заведений с этим не согласна, вызывайте милицию, требуйте книгу замечаний и предложений.

Татьяна Андриянчик. Телекомпания СТВ.

Узнать о том, почему компанию студентов не пустили потанцевать в «ночь первокурсников», можно здесь.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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