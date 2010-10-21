Почему студентов не пустили потанцевать в «ночь первокурсников»?

Студент Дмитрий Бастов купил билет на дискотеку на «ночь первокурсников» в один из ночных клубов Минска. Однако нескольких молодых людей, в том числе и его, в клуб не пустили, поскольку им не было 18 лет. Но ведь распространителям билетов было понятно, что многие первокурсники несовершеннолетние!

Дмитрий Бастов:

Недели две назад мы узнали, что будет проводиться так называемая ночь первокурсников в одном из столичных клубов. Были различные плакаты, раздавали рекламные листки …

Билеты можно было приобрести у распространителей, что Дмитрий и его одногруппники и сделали. Но в день мероприятия студентов ожидал неприятный сюрприз.

Дмитрий Бастов:

Нескольких человек не пустили, так как нам не было 18 лет. На самом билете ничего написано не было. Распространитель билетов сказал, что пропустят всех.

В клуб ребят не пустили, но и деньги за билет, а это 15 тысяч рублей, тоже не вернули. Наша съемочная группа встретилась с организаторами мероприятия, которые согласились разъяснить ситуацию.

Павел Воротилин, организатор мероприятия:

Я не уверен, что молодого человека не пустили потому, что ему не было 18 лет. На данном билете прописаны все правила, по которым человеку может быть отказано во входе клуб: либо это недостаточно торжественный стиль одежды, например спортивная форма, либо нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

Закон предусматривает минимальный возраст, по которому человек может пройти на дискотеку, — 18 лет, поэтому мы посчитали ненужным прописывать это на билете.

Наталья Карп, юрист ОО «Минское общество потребителей»:

В соответствии с Положением об организации проведения дискотек и работы культурно-развлекательных (ночных) клубов в Республике Беларусь, вход туда несовершеннолетним строго запрещен. Если такая информация не была предоставлена своевременно, а именно при реализации билетов, потребитель имеет право обратиться за возвратом стоимости билета.

То есть по закону организаторы обязаны вернуть деньги, что они, собственно, и не отказываются сделать. Возник только один вопрос: какую сумму вернуть? Ведь на самом билете цена была не указана!

Павел Воротилин:

Достаточно большое количество билетов распространялось бесплатно. Мы не можем проверить, получил человек билет за деньги или бесплатно.

Ситуацию можно было бы назвать тупиковой, если бы в стране не существовало законодательства, в том числе и налогового.

Валерий Манцевич, замначальника отдела оперативных контрольных мероприятий Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску:

Прием наличных денежных средств при проведении дискотек и организации работы ночных клубов осуществляется с использованием кассово-суммирующих аппаратов. Иначе ни дискотеки, ни ночные клубы не имеют права работать. Это обязанность организаторов дискотек.

Сам билет на дискотеку в клуб может быть оформлен в любом стиле, цвете, размере. Но к нему обязательно должен прилагаться кассовый чек. Иначе понятно, что какая-то сумма, заработанная организаторами мероприятия, через кассу не проходит. И соответственно, налоги с этой прибыли в бюджет не поступают.

Валерий Манцевич:

В данном случае человеку, купившему этот билет, можно посоветовать обратиться с соответствующим заявлением в Инспекцию Министерства по налогам и сборам по территориальности расположения клуба или дискотеки. На основании того, что чек не выдавался и кассового аппарата там могло и не быть, контролирующие органы проведут соответствующие контрольные мероприятия. Если данный факт будет подтвержден, то данная деятельность будет пресечена и нарушитель понесет ответственность.

Кстати, сам размер административной ответственности составляет до 100 БВ для ИП и до 200 БВ для юридических лиц. Сейчас пострадавшие, а вернее не попавшие на дискотеку, собираются оформить заявление в Инспекцию по налогам и сборам, работники которой проверят деятельность данной организации в ближайшее время.

Татьяна Андриянчик. Телекомпания СТВ.

Кстати, оказывается, что дресс-код в ночные клубы является незаконным.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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