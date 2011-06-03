После вмешательства программы «Добро пожаловаться» супруги, наконец, получили купленный в кредит стол

Минский магазин умудрился дважды продать один и тот же стол! Супруги Сушко решили приобрести кухонный стол в кредит. Семья заплатила предоплату в размере 10% от стоимости мебели и взяла кредит в банке. Однако сотрудники магазина отказались выдавать стол.

Роман Сушко:

Для этого мы приехали в магазин и внесли предоплату 10% от стоимости товара.

Банк, услугами которого воспользовались супруги, должен был внести остальную сумму в течение трех календарных дней. Что он и сделал, но вот продавец…

Послемоегоприезда в магазин мне сообщили, что стола нет. Хотел выяснить причину данного происшествия. В ответ администратор сказал, что произошел сбой программы и еще какие-то причины стал приводить.

Как объяснили нам в магазине, из-за сбоя в программе этот стол был продан дважды: по безналичному и наличному расчетам. А покупателю было предложено вернуть деньги за покупку.

Роман Сушко:

Мне нужна вещь, мне не нужны деньги, тем более что я взял кредит с целью. За что я должен платить проценты? Как мне поступить и что делать, чтобы получить свой стол?

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

В этой ситуации я бы порекомендовал потребителю требовать у продавца предоставление заранее оплаченного товара. Если договором был предусмотрен срок передачи товара, также можно требовать уплаты неустойки за нарушение срока передачи товара из расчета ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.

В случае, если потребитель отказывается от предоставления товара, то он вправе требовать возврата уплаченной за товар денежных средств и, соответственно, штрафных санкций из-за убытков, которые возникли в связи с продажей товара.

По приезду нашей съемочной группы вопрос был решен в течение 5 минут. Связавшись с поставщиками, представители магазина, в ущерб себе, поскольку выросла цена стола, пообещали выполнить свои обязательства и доставить семье Сушко желанный стол, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Роман Сушко:

Хотелось бы сказать большие слова благодарности телекомпании СТВ и программе «Добро пожаловаться» за решение нашей ситуации с магазином. Вопрос был решен в кротчайшие сроки. Огромное вам спасибо!

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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