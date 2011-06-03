В минской квартире самопроизвольно загорелся домофон

Вернись пенсионерка Раиса Назаренко домой на несколько минут позже, пылало бы всё семейное имущество ясным пламенем. Огонь успел охватить лишь домофонное устройство.

Раиса Назаренко:

Мы с сыном поднялись лифтом, подходим к квартире. Запах гари. Открывает сын дверь — и... ужас. Я смотрю: пламя, костер на полу под домофоном. Сам домофон пылает огнем.

Раиса Федоровна и ее сын своими силами потушили горящий домофон. Огонь чудом не перекинулся на одежду, которая висела рядом.

Раиса Назаренко:

>Сын отключил свет, потом взял ведро воды и залил огонь.

Приехали пожарные, составили протокол. Остатки расплавленного домофона забрали на экспертизу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Раиса Назаренко:

Последствия сгоревшего домофона: потолок — черный, стены — черные. Обои в том году новые поклеили — и пожалуйста - всё закоптилось.

Как могло самовоспламениться такое банальное устройство, как домофон? Тем более, питающееся от сети в 12 Вольт!

Иван Русаков, независимый эксперт:

В большинстве случаев возгорание данных тубов происходит из-за попадания на системные элементы питания повышенного напряжения. Это бывает в случаях, когда устаревает проводка в старых домах из-за термического разрушения изоляции проводов либо при каких-то других аварийных ситуациях.

В любом случае только официальная экспертиза пожарной инспекции даст ответы на вопросы: «Почему возник пожар?» и «Кто виноват?» Результаты будут известны через месяц.

Раиса Назаренко:

Кто заплатит мне сейчас за ущерб?

Увы, пока не установлена причина, этот вопрос висит в воздухе.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Если экспертизой установится, что возгорание произошло за пределами квартиры и перекинулось на домофон, то ответственность в данной ситуации за электропроводку будет нести ЖЭС.

Если же источником возгорания явился какой-либо прибор либо электропровода, находящиеся внутри квартиры, то, согласно действующему законодательству, ответственность в данной ситуации будет возлагаться на собственника жилого помещения.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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