Минчанке в собственном подъезде в глаз впилась проволока – все лицо оказалось в крови

Анна Беляева — артистка, работает в театре. Но уже больше недели зрители не могут увидеть ее на сцене. А началось всё с того, что в субботу вечером она с мужем вышла на улицу вынести мусор и подышать свежим воздухом. В результате несчастного случая в подъезде девушка едва не лишилась глаза.

Анна Беляева, пострадавшая:

Спускаясь с лестничной площадки, я споткнулась об мусор. У меня слетела туфля, и я решила ее поправить, опершись о косяк. Нагинаюсь — и тут внезапно резкая боль. Я ничего не поняла. Оказывается, здесь была дверная пружина с острым основанием. Она впилась мне в глаз, как рыболовный крючок зацепила меня за нижнее веко.

Возможно, если бы в подъезде горел свет, Анна вовремя заметила бы проволоку, торчащую из двери.

Анна Беляева:

Если б не муж, который шел сзади и, держа эту пружину, говорил, куда поворачивать мне голову, я вообще не знаю, как бы я справилась.

Анна Беляева:

Я держал ее двумя руками. Жена каким-то образом пыталась сняться с этого крючка. Оно задело ее за нижнее веко, и тут была куча крови.

На месте Анны мог быть любой жилец этого дома, в том числе и дети. Тем более что проволока находилась как раз на уровне роста трехлетнего ребенка.

Анна Беляева:

Когда мы сняли этот крюк, хлынула кровь. Всё лицо было в крови. Я вообще ничего не понимала, только выбежала на улицу, начала открывать глаза. Кричала мужу, что вижу, потому что это самое главное, что меня волновало.

За Анной и ее мужем шла соседка, которая стала свидетелем этого ужасного происшествия.

Светлана Щукина, свидетельница происшествия:

Я вызвала скорую, которая приехала очень быстро. Пока не приехала скорая, я не отходила от нее, потому что действительно было страшно. Она всё повторяла, что у нее завтра спектакль и как же она его будет петь.

Аню завезли в 10-ю городскую больницу, где провели, можно сказать, ювелирную операцию. По словам врачей, девушке еще повезло, проволока задела только нижнее веко. Все было бы намного хуже, если бы пружина попала в глазное яблоко.

По словам очевидцев, пружина оторвалась от двери уже более полугода назад. Мимо проходили люди. Но до происшествия с Анной до злополучной проволоки никому не было дела. Жильцы постоянно натыкались на пружину, даже кололи себе руки, но никто не удосужился что-либо предпринять.

Валентина Лытнева:

Я не хочу говорить, что окружающие виноваты. Виноваты, наверное, в какой-то степени и жильцы, которые проживают в этом доме.

Снять проволоку можно было элементарно. Это мог сделать любой мужчина. А если мужчин в доме нет то, жильцы могли хотя бы сообщить о злополучной пружине в ЖЭС. Кто же ответит за увечье, нанесенное молодой девушке?

Людмила Занкевич, юрисконсульт ОО «Защита потребителя»:

Согласно закону «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», потребитель имеет право на безопасность услуги. В данном случае виновником является ЖЭС.

Девушка может претендовать на возмещение морального вреда и денег, потраченных на медикаменты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Людмила Занкевич:

В данном случае ему (пострадавшему — ред.) необходимо обратиться в ЖЭС с претензионным письмом, где он укажет, когда был причинен вред, чем был причинен вред, доказательства, подтверждающие случившееся. Это могут быть показания свидетеля, фотография, желательно, чтобы была справка с медицинского учреждения. Претензионное письмо рассматривает ЖЭС. Если ЖЭС не реагирует, необходимо обратиться в суд.

Мы незамедлительно обратились в ЖЭС. Директор тут же выехала на место происшествия.

Ирина Никонюк-Оренбургская, начальник ЖЭС-14:

Мы разберемся, кто виноват, кто своевременно не убрал, не увидел, а может, заметил, но не сделал. На данный момент единственное, что я могу сказать — извините, пожалуйста. Естественно, я возьму ситуацию на особый контроль. Еще раз повторяю: только извинения могу принести, больше ничего.

Анна Беляева:

Дай Бог, чтобы всё хорошо зажило и это никак не повлияло на зрение.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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