Что делать, если сапоги порвались через два месяца после покупки, а гарантийный срок на них истек?

Едва ли не самые важные вещи в жизни — хорошая кровать и удобная обувь. Ведь мы всю жизнь проводим либо в кровати, либо в обуви.

Мария Клокова:

Два месяца назад на свой День рождения я приобрела очень дорогие сапоги. Прослужив два месяца, сапоги порвались. Я обратилась к продавцу. Он мне сказал, что ничем помочь не может, так как срок гарантии уже истек и вообще, это может быть моя вина. Хотя я носила их очень аккуратно.

По чьей же вине все-таки порвались сапоги? Кто прав, кто виноват, Мария решила выяснить у эксперта.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

В исследуемой паре обуви дефект является производственным, так как он образовался из-за неправильно вклеенного жесткого подноска, из-за чего существенно ослаблена кожа. Как правило, такая обувь не выдерживает носки даже в течение двух месяцев.

После того как наша героиня получит на руки экспертное заключение о том, что дефект возник по вине изготовителя, она может смело требовать возврата денег за некачественный товар.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Потребитель может предъявлять претензии по качеству как обуви, так и любого другого товара, в течение двух лет со дня приобретения, даже если срок гарантии составляет, к примеру, один месяц.

Об аналогичном случае продажи некачественной обуви и проблемах, которые возникают после ее покупки, читайте ЗДЕСЬ.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.