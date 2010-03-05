Что делать, если магазин не признает за собой вину за ущерб, причиненный покупателю?

Необыкновенный сюрприз поджидал Михаила Дяденко 14 февраля, когда он с девушкой зашел в магазин за продуктами.

Михаил Дяденко:

14 февраля — День влюбленных — оказался для меня испорченным по вине магазина «Златка». Рядом со стойкой с рыбными продуктами на полу была лужа рыбьего жира, которую я не заметил и поскользнулся на ней.

По вине технического персонала, который своевременно не вымыл пол, моя одежда — дубленка и джинсы — оказалась испорченной. После многочисленных стирок джинсы все равно не отстирались и пятно до сих пор заметно. Я хочу узнать, кто будет возмещать мне ущерб и кто будет нести за это ответственность?

С этим вопросом корреспонденты программы «Добро пожаловаться» решили отправитья в магазин «Златка», расположенный по адресу Карбышева, 13. Впрочем, прежде состоялся телефонный разговор с директором магазина Сергеем Георгиевичем. Последний был сама любезность и с радостью согласился на встречу.

Каково же было удивление корреспондентов и оператора, когда их практически выгнали из магазина взашей. Придя в себя после шока, журналисты потребовали книгу замечаний и предложений. Однако администратор магазина ударилась в бегство.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Конечно же, такая ситуация не красит руководство магазина и может отпугнуть потенциальных покупателей товара.

Но, видимо, «Златку» это не пугает: у них и товар, и рыбий жир не пропадет. Что же касается Михаила, то он поступил верно, что оставил запись в книге замечаний и предложений. К тому же, были свидетели данной ситуации.

Помните: в случае подобных происшествий используйте все доступные способы собрать доказательства. Например, снимайте место события на фотокамеру или телефон. Фото или видео впоследствии очень помогут.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Дирекция магазина обязана возместить ущерб, причиненный потребителю. Этот ущерб может быть оценен как по соглашению сторон, так и в результате каких-либо действий. Например, вещь можно отдать в химчистку, а чек за оказанную услугу предъявить руководству магазина для возмещения ущерба.

Итак, сейчас Михаилу необходимо дождаться ответа на оставленную им жалобу. Срок ее рассмотрения — 15 дней.

Сергей Федорец, юрист:

В том случае, если требования потребителя добровольно не будут удовлетворены и он вынужден будет обратиться с иском в суд, то гражданин вправе также требовать с этого магазина компенсацию за моральный ущерб.

Надеемся, это жирное пятно на одежде покупателя не поставит жирную точку на репутации магазина «Златка», и собственник либо руководитель мирно решит вопрос, не доводя его до суда.

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