В минской квартире с крыши в комнату стекает 260 литров воды ежедневно

Весна в квартиру минчанки Ирины Гапоненко пришла почти на две недели раньше положенного срока. Правда, ранняя капель на потолке весеннее настроение только испортила.

Вот уже больше недели круглыми сутками Ирина Ивановна вынуждена носиться по квартире с кастрюлями, тазиками и тряпками. В среднем за день с крыши в комнату стекает 260 литров воды!

Ирина Гапоненко:

17 февраля рработники ЖЭСа № 15 чистили крышу от снега — сбивали сосульки. В результате сотрудники ЖЭСа пробили мне крышу. Влажность в комнате — более 100 %! Вода из моей квартиры затопила квартиры, рассположенные на нижних этажах, причем не только своего, но и соседнего подъезда. Еще одно-два таких залития — и, я думаю, стен в этой квартире больше не будет: по ним пошли трещины, скорее всего, появится плесень. Я буду вынуждена подавать иск в суд.

Реакция ЖЭС в ответ на заявку с просьбой сделать хоть что-нибудь на крыше дома была вполне ожидаема.

Ирина Гапоненко:

Мне сказали: «Вы не одна такая, и ничего страшного в этом нет. Подумаешь, немножкопо течет на голову». Но если это немножко, мне бы хотелось узнать, что такое в понятии ЖЭС — «множко»…

Как выяснилось, принцип «спасение утопающих — дело рук самих утопающих» все еще в силе. Обзвонив все горячие линии района и города, написав с десяток писем, Ирина Ивановна поняла, что помощи ждать неоткуда. Сама же она в борьбе со стихией в родной квартире бессильна.

Ни директора, ни главного инженера ЖЭС № 15 в тот день, когда приехала наша съемочная группа, на работе не оказалось. Пролить свет на ситуацию с крышей в доме пострадавшей попытались в ЖЭУ № 6.

Сергей Кандруцкий, директор КДУП «ЖЭУ № 6 ЖРЭО Московского района» г. Минска:

Если вы говорите, что у вас на обоях по всему периметру комнаты есть подтеки, то это свидетельствует лишь о том, что воде некуда деваться, так как желоба заполнены льдом. Но мы специально их очищаем.

Численность работников нашего ЖЭСа, занимающихся чисткой крыш, — семь человек. Они просто физически не в состоянии очистить все кровли одновременно. Нам помогают 15 человек, которых мы привлекли из сторонних организаций. Если бы снег выпадал не так часто, то мы бы смогли оперативно очистить кровли от снега.

Кто знает, работникам ЖЭСа действительно виднее, что проще да дешевле: усилить темпы очистки снега сейчас или потом сделать полностью ремонт крыши и комнаты, возместить ущерб не только хозяйке этой квартиры, но и другим пострадавшим. Пока мы рассуждали, потолок квартиры не выдержал слез капели, и рухнул. Чудом не на голову мужа Ирины.

Надо отдать должное директору ЖЭУ № 6, что все-таки после нашего совместного обращения он лично и моментом приехал на квартиру.

А ведь таких проблемных, как у семьи Гапоненко, крыш — тысячи в городе. Многие обитатели мокрых квартир уже и не спрашивают, кто виноват. Их больше интересует вопрос: что делать? Получить хотя бы компенсацию в досудебном порядке за причиненный ущерб можно только при наличии дефектного акта, составленному работниками ЖЭСа сразу после потопа.

Андрей Ермакович, юрист ОО «Правовая защита потребителя»:

Если пострадавшая не согласится с размером компенсации, который будет указан в акте, она вправе провести независимую экспертизу и требовать выплаты денежных средств.

Сообщений о подобных случаях на горячую линию телеканала поступает великое множество. И поступать они будут до тех пор, пока мы с вами не поймем, что хватит уговаривать коммунальные службы, пора их научить отрабатывать наши деньги. А лучше всего уроки усваиваются в судах.

Об аналогичном случае протекания крыши, в котором так или иначе задействованы жилищно-коммунальные службы, читайте ЗДЕСЬ.

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