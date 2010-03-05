Что делать, если химчистка испортила одежду?

«Быстро, бережно и качественно» — так рекламирует себя практически каждая минская химчистка. Доверить дорогую вещь профессионалам решила и минчанка Инна Русак.

Цена фирменной куртки со вставками меха шиншиллы — чуть больше 4 миллионов белорусских рублей. Увы, результат VIP-чистки ожидания Инны не оправдал. Через 7 дней любимую вещь было не узнать! Правда, клиента спешат успокоить и вещь предлагают просто перечистить.

Инна Русак:

Я впервые сдала куртку на фабрику C&D, чтобы ее почистили. Куртку должны были чистить вручную. Как я считала, мою курточку разложат, места, где есть бисер, стразы, зашьют, а потом почистят. В результате такой чистки краска потекла, произошла деформация материала, а кое-где куртка вообще разорвалось. Я пошла в химчистку через два дня. Там мне сказали, что перечистка невозможна, поскольку ее уже обработали какими-то химическими ферментами, и с ней уже ничего нельзя сделать. Мне предложили просто забрать деньги за услугу — 85 тысяч рублей.

А вместе с возвратом денег работники химчистки неожиданно сообщают: куртка вообще никакой химической обработке не подвергалась!

Елена Сушицкая, директор:

Клиентка получили изделие, расписалась в получении. В акте возврата вещей написано: данная вещь не подлежит обработке по техническим причинам.

По версии представителей химчистки получается следующее: вещь поступила на ручную обработку к главному технологу, который, в свою очередь, сделал вывод о том, что подвергать химическому риску изделие не стоит.

Елена Сушицкая, директор:

Поэтому главный технолог вернул изделие без обработки на приемный пункт, о чем мы уведомили клиентку письменно.

Странно, что с момента сдачи куртки в чистку до выводов технолога прошло 9 дней (не много ли для VIP-услуги?). Не менее странно, что в такой уважаемой организации работникам не хватило квалификации сразу определить, что чистка невозможна.

Итак, получив деньги и забрав куртку, Инна отправила потерявшее вид изделие на независимую экспертизу.

Ирина Хацкевич, начальник отдела товароведческих и технологических исследований ОО «Защита потребителя»:

Было установлено, что данное изделие не подвергалось ручной чистке: его обрабатывали с помощью машины, которая производит отжим. В результате произошла усадка материалов верха куртки и перелом металлической нити.

Теперь потребителю нужно доказать, что изделие бросили в барабан стиральной машины именно в химчистке. Ведь теоретически куртку можно было постирать и в домашних условиях.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Из документов следует, что на куртке появились пятна, наличие которых не отражено в заказ-наряде при приемке изделия в чистку. В связи с этим полагаем, что химчистка нарушила право потребителя на качественное оказание услуг, в результате вещь оказалось поврежденной. Таким образом, потребитель вправе требовать двухкратного возмещения стоимости вещи с учетом износа.

Понятно, что при стоимости куртки в 4 миллиона рублей сумма компенсации даже с учетом износа будет солидной. Итак, один из козырей потребителя — документ, в котором отмечено, какие дефекты имелись на куртке при приемке.

Инна Русак:

Здесь указываются дефекты, о наличии которых я не подписывалась: закрасы, повреждение фурнитуры, деформация. Кроме того, мех на куртке деформировался.

Эти изъяны, считает Инна, появились после того, как она получила свою вещь обратно. Об этом-то клиентка и сообщила в своей претензии в адрес работников химчистки. Последние же, аргументируя свою правоту, ссылаются на подпись потребителя в другом документе.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

В документе указывается, что потребитель получил денежные средства за якобы не оказанную услугу. Подпись потребителя свидетельствует лишь о том, что она получила эти деньги. Потребитель не является специалистом, который однозначно скажет, чистилась вещь или нет.

Действия потребителя в данном были достаточно грамотными. Вполне возможно, дело решится в его пользу.

Кто же все-таки постирал эту куртку, пока не ясно. А вот то, что документы уже поданы в суд — это точно.

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