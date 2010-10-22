Что делать, если после ремонта затопило квартиру?

Во время капремонта в доме Тамары Любченко были установлены трубы. После того как ремонтники разъединили батареи, полился кипяток. ЖРЭО признало свою вину и согласился возместить ущерб, однако женщина продолжает вести бесконечные переписки с жилищными службами, спорить в судах…и просто ждать.

Тамара Любченко:

Поставили трубы, счетчики. Три раза была проверка. Когда они разъединили батареи, полился кипяток, в результате чего отпарилась вся квартира. Вода лилась с 22 часов. Я проснулась в час ночи.

После наводнения квартиру хозяйки было не узнать: отклеившиеся обои, сырая штукатурка, размокшие двери, испорченная мебель... Ждать новых неприятных неожиданностей от строителей она не захотела и впредь зареклась пускать горе-мастеров в квартиру.

Андрей Сидоренко, директор ЖРЭО Партизанского района г. Минска:

Мы вынуждены были подать в суд Партизанского района, чтобы решить проблему окончания ремонта, поскольку у нас не было доступа в квартиру. Нам не предоставляли доступ в квартиру для завершения работ.

Получается, вины подрядчиков в незавершенном квартирном ремонте и вовсе нет. После судебных разбирательств было вынесено решение: доступ в квартиру хозяйка обязана предоставить.

Тамара Любченко:

29 апреля пришли ко мне судебный исполнитель, милиция... Они сказали: «Мебель не вынесена, мы не будем делать ремонт».

Андрей Сидоренко:

Доступ она предоставила, но в квартире осталось много вещей, мебели, которые необходимо было убрать, чтобы выполнить работы — поклеить обои, покрасить пол, побелить потолок. Женщина говорит, что ей некому это сделать, хотя у нее есть трудоспособный сын, который проживает в Минске.

Итак, подрядная организация готова приступить к ремонту хоть завтра. Все что требуется от Тамары Леонидовны, так это перенести мебель и освободить комнату.

Андрей Сидоренко:

Деньги, предназначенные для ремонта этой квартиры, не израсходованы. То есть работы не оплачены и материалы не потрачены.

Кстати, по решению суда жилищная организация уже возместила Тамаре Леонидовне ущерб, причиненный в результате залития — это 400 тысяч материального и 600 тысяч морального вреда.

Татьяна Андриянчик. Телекомпания СТВ.

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