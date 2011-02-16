Что делать, если новый холодильник за год пришлось ремонтировать 9 раз, а завод-изготовитель не признает его неисправным?

Почти новый холодильник постоянно удивляет своих хозяев: девять поломок различного рода в течение года со дня покупки. Не много ли?

Наталья Куц: Спустя две недели после покупки проявились недостатки. Началось все с терморегулятора и продолжается до сих пор. Шуба не исчезла. Влажность на полках так она и осталась. Яблоко ешь — оно пахнет колбасой.

Странно, что в холодильнике, созданном по современным технологиям, вырос настоящий айсберг.

Сергей Куц: Они проверили и сказали: «Да, действительно, холодильник не исправен». Но никто ничего не поменял: ни дверь, ни налет большой на задней стенке. Мы купили холодильник за наличный расчет, сразу оплатив полную стоимость. Решили поддержать отечественного производителя.

Представители сервисной службы вместо того, чтобы заниматься ремонтом, занимаются перепиской с покупателями.

Сергей Куц: Мы считаем, что это некачественный товар. Завод нам прислал ответ, что это не является существенным недостатком данного холодильника. Приезжала комиссия и заключила, что ремонт должен производиться только на заводе-изготовителе.

То есть завод предлагает на время забрать холодильник, предоставив хозяевам подменный вариант, с чем покупатели не согласны.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»: Исходя из ответа завода-изготовителя, недостатки, которые проявлялись, носят различный характер и различную природу возникновения. Если техническими актами установлен определенный срок для устранения недостатков, если изготовитель либо продавец не может в определенный срок устранить недостаток, тогда он будет являться существенным. Также существенным является недостаток, который проявляется вновь после его устранения.

Речь идет о производственных дефектах, которые предприятие-изготовитель отказывается признавать и которые может подтвердить независимая экспертиза.

Юрий Перевозков: Согласно закону «О защите прав потребителей», существенным признается недостаток в том случае, если стоимость его устранения на 30% превышает стоимость товара, либо если этот недостаток не может быть устранен без несоразмерных затрат времени.

Переписка с заводом «Атлант» доказала, что за год девять ремонтов оказались бесполезными. Соответственно...

Юрий Перевозков: Потребитель имеет право заявить требование о расторжении договора купли-продажи, независимо от того, что данный товар является технически сложным. Если потребитель хочет вернуть денежные средства, необходимо указать на наличие дефектов. Можно указать о том, что дефекты устранялись не единожды, но они проявлялись вновь.

Кстати, данное требование потребителя подлежит удовлетворению в течение 7 дней. Поэтому, если с вашим хранителем продуктов случилась такая беда, направляйте продавцу или производителю претензионное письмо, а при отказе смело обращайтесь в суд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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