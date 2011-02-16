Что делать, если ребенка укусила собака на площадке для выгула собак?

Из курса геометрии всем известно, что наименьшим расстоянием от точки А до точки Б является прямая. Географически сложилось так, что кратчайший путь от дома №9 по ул. Федорова до средней школы №199 в Минске проходит через зону выгула собак. А поскольку пешеходная тропинка и территория домашних питомцев пересекаются, нередко возникают экстремальные ситуации, когда детям приходится сдавать стометровку, убегая от собак.

Слава Сармулейно:

Наши дети ходят в школу №199 через поле, где выгуливают собак без поводков и без намордников. Были случаи, когда собаки нападали на детей. Моя дочка шла домой, за ней бежала собака, она убегала, упала, разбила локти и колени. Пришла домой в крови.

Территорию между школой и домом коммунальные службы официально определили для выгула собак и установили соответствующую табличку. Неудивительно, что собаководы приходят на прогулку со своими питомцами именно сюда. К школе есть другой путь — безопасный, но более длинный. Тем не менее, школьники и их родители предпочитают ходить напрямик. Случаи нападения собак на людей здесь не прекращаются.

Максим Бируля:

Дети маленькие не могут отбиться от собак, если они нападают. Бывали случаи, когда они просто-напросто нападали, и приходилось взрослым помогать, чтобы собака отстала.

Девочки:

С нашего класса собака укусила девочку. Она ее чуть-чуть за воротник укусила.

С одной стороны, возникает вопрос: где во время нападения собаки были родители девочки и почему разрешили идти через поле, предназначенное для выгула животных? С другой стороны, подобное вряд ли бы произошло, если бы собаководы выгуливали своих питомцев в намордниках и на поводках. Кстати, где заканчивается собачья территория — непонятно: школьный стадион от пустыря ничем не огражден.

Слава Сармулейно:

Это ненормально. Собаки забегают на стадион, где играют дети.

Как нам пояснили в ЖЭС №77, поле между школой и домом пустует уже 10 лет и не предназначено для передвижения людей. А поскольку сейчас все чаще стали поступать жалобы по поводу нападения животных, то в ближайшее время данная территория будет ограждена и оборудована специально для выгула собак.

Василий Коледа, директор ЖЭС №77:

Со стороны ЖЭСа будут приниматься меры в плане ограждения специальной площадки для выгула собак. К тому же, будут делаться горки для тренировки собак. Этот вопрос я уже поднимал в Администрации Фрунзенского района.

Воплотится ли в жизнь проект коммунальщиков — вопрос. Возможно, понадобится еще 10 лет, чтобы на поле появилась огражденная площадка для выгула собак, а жизни детей, бегающих в школу напрямик, не угрожала опасность. Поэтому родители сами должны следить за своими детьми, объяснять, что ходить через пустырь опасно.

Олег Проценко, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

Я посоветовал бы родительскому комитету, который есть в любой средней школе Минска, составить коллективное обращение в адрес Администрации этого района и попытаться мирно решить этот вопрос.

А всем собаководам хотелось бы напомнить, что ваш четвероногий друг не должен доставлять беспокойства окружающим, поэтому выгуливать его необходимо в наморднике и на поводке. Не гуляйте с собаками на придомовых территориях, на детских площадках, на территории школ и магазинов. Не забывайте, что на месте школьников, бегущих на уроки, могут быть и ваши дети, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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