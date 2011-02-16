Можно ли восстановить утерянный билет на междугородний автобус?

8 февраля минчанка Татьяна Гогалинская собралась отправится в гости к родственникам в Миоры. За сутки до поездки в кассах автовокзала женщина купила билет. Но вдруг, за 2 часа до отправления, Татьяна Николаевна с ужасом обнаружила, что билета нет! Потеряла!

Татьяна Гогалинская:

Когда обратилась в кассу для того, чтобы, может быть, мне дали дубликат или копию чека, мне отказали — сказали, чтобы я покупала билет еще раз. Но ведь в компьютере записана моя фамилия и что именно я оплатила этот билет! Вот почему нельзя выдавать копию чека, чтобы я могла потом в этот автобус зайти по паспорту?

В данном случае Татьяна Николаевна немного заблуждается. В билете на проезд в городском, пригородном и междугороднем транспорте не указывается фамилия пассажира, а тем более его паспортные данные. Доказать, что билет купил конкретный гражданин, невозможно. Следовательно, восстановить утерянный проездной талон нельзя, придется покупать новый.

Если же вы решили отправиться куда-нибудь в международном направлении, а билет как назло куда-то запропастился, то сделать его дубликат не составит труда.

Юрий Корнейчук, начальник автостанции «Юго-западная»:

К нам часто обращаются пассажиры по поводу утери билетов. Мы им объясняем, что на билеты пригородного и междугороднего сообщения дубликаты не выдаются. А выдаются только на автобусы международного сообщения. Билеты на международные маршруты продаются только по паспорту и в билете указываются № паспорта, ФИО пассажира.

Кстати, если вы уже приобрели билет, но ехать передумали, ни в коем случае не паникуйте. Поспешите в кассу и если успеете вернуть проездной талон за 2 часа до отправления рейса, то деньги вам вернут в полном объеме.

Олег Проценко, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

В том случае если пассажир вернет билет уже менее чем за 2 часа до отправки транспортного средства, но не позднее чем за 15 минут, денежные средства будут возмещены, однако с удержанием 15%.

Кстати, если вы потеряли или у вас украли билет на железнодорожный транспорт, эту потерю вам не восстановят, придется вновь нести деньги в кассу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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