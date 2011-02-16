Что делать, если в хлебе — 2-сантиметровая проволока?

Минчанка Валентина Кудина назвала купленный ею в магазине хлеб убийцей. Несчастье могло произойти за завтраком. В хлебе была найдена 2-сантиметровая проволока!

Валентина Кудина:

Я пришла в шок! Это был заостренный с обеих сторон двухсантиметровый кусок стальной проволоки. Та паника и ужас, который охватил меня, заставил быстро звонить на завод.

Что могло произойти, если женщина проглотила бы похожий на иглу предмет, даже говорить не хочется. Но поскольку потенциальная жертва поспешила отдать буханку представителям завода, доказать, что в ней было что-то постороннее, сейчас невозможно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Представители завода:

Мы даже не поняли, что она от нас требовала. Мы сказали, что у нас такого не обнаружено. Она говорит: «Я даю вам один день!» А на что один день?

Валентина Кудина:

Засуетились, быстро приехали ко мне домой, чтобы забрать кусочек проволоки. На хлебозаводе меня просили этот факт умолчать. Но я сказала, что молчать не буду, так как такое скрывать нельзя.

Итак, проволоку женщина представителям завода не отдала. Чего не скажешь о буханке хлеба.

Сергей Федорец, юрист:

Нужно было зафиксировать состояние этого хлеба путем банального фотографирования либо обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии по месту нахождения производства данного хлеба. В этом случае специалисты могли выехать на производство и убедиться в возможности попадания данного металлического предмета в хлеб либо отсутствия этой возможности. Эта частичка могла являться элементом для нарезания хлеба. Но доказать обратное сейчас практически нереально.

Именно поэтому мы и не называем, какой именно завод произвел пресловутую злополучную буханку хлеба. Было ли, не было постороннего предмета, теперь не установить. Тем не менее, завод к которому предъявила претензию Валентина Кудина, закрыли для проведения внутреннего расследования.

Татьяна Дорошко, начальник лаборатории хлебозавода:

Прав покупатель или не прав, мы должны принять меры, чтобы это устранить. В воскресенье по распоряжению завод был остановлен на полный санитарный день. Всё было сокращено — начиная с поступления сырья и заканчивая выпуском продукции,. Всё оборудование вскрыто, промыто, проверено. Механическая группа проверяла, все ли болты, проволочки, гайки на месте.

А может, эта иголочка не имеет никакой порочной связи с хлебом?

Татьяна Дорошко:

В результате проделанных работ идентичной проволоки на предприятии не обнаружено.

Мы не беремся судить, кто из двух сторон нуждается в материальной компенсации морального вреда. Но если вы обнаружили в продукте инородный предмет, не занимайтесь личным расследованием, а прямиком отправляйтесь в Центр гигиены и эпидемиологии. Специалисты проведут экспертизу, а заодно и проверку на производстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

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