Кто ответит за то, что на ваш автомобиль упала метровая сосулька?

Когда непредвиденные затраты сваливаются как снег на голову — это еще полбеды. Хуже, когда они падают как метровая сосулька и… прямо на крышу вашего автомобиля.

Екатерина Козел:

В начале недели оставила машину во дворе и отлучилась буквально на пару минут. Прихожу и вижу: на крыше машины — вмятина и сосулька лежит. я уже узнала, ремонт машины обойдется мне в 300-400 тысяч. Я считаю, что не должна ремонтировать ее за свои деньги.

Я знаю, что во всем городе ЖЭСе следят за тем, чтобы на крышах домов не было сосулек. Но ни разу не видела, чтобы наш ЖЭС убирал их.

И действительно, раз уж очистка кровли от снега и сбивание ледяных наростов — обязанность коммунальных служб, то и компенсировать убытки из-за недобросовестной уборки придется им же.

Екатерина Козел:

На следующий день я обратилась в ЖЭС. Там мне заявили, что вмятина могла образоваться и не от сосульки, так как я убрала все с крыши машины, а сосульку выбросила. Поэтому сейчас никак нельзя доказать, что вмятина образовалась по этой причине.

Согласитесь, возражения работников ЖЭС вполне обоснованны: мало ли что могло рухнуть на крышу машины! Не помешало бы сделать пару фотографий, да и свидетелей не упустить.

Андрей Ермакович, юрист ОО «Правовая защита потребителей»:

В данном случае владельцу транспортного средства необходимо вызвать сотрудников ГАИ и представителей ЖЭСа для составления акта и подтверждения факта падения. Ни в коем случае нельзя уезжать с места события.

Если гражданин своевременно не вызвал представителей ЖЭСа и ГАИ, то ему даже не стоит обращаться в суд за возмещением вреда, так как ничего доказать уже невозможно.

Так что Екатерине рассчитывать на какие-либо компенсации действительно не приходится. А вот быть особенно бдительной в зоне ледяной опасности будет не лишним.

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