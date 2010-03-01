Кто ответит за то, если посетитель получил травму в развлекательном клубе?

В прошлом феврале программа «Добро пожаловаться» рассказывала о том, чем закончился культпоход молодёжной компании в клуб «Fabrique».

Ирина Кныш, архив «Добро пожаловаться» от 11.02.2009 года:

У меня сломано два пальца на ноге, открытый перелом, швы на голове и плече.

Тогда мнения двух сторон о том, что случилось? разделились. Ира с друзьями своей причастности к происшествию не признавала.

Ирина Кныш, архив «Добро пожаловаться» от 11.02.2009 года:

Я стояла около стенки. Насколько я помню, мой друг схватил меня за руки. Я повернулась — и увидела падающие на меня кирпичи.

Михаил Мороз, архив «Добро пожаловаться» от 11.02.2009 года:

Я стоял лицом к стене, девушка стояла спиной. Когда падала стена, я пытался оттянуть ее, но не успел.

Представитель администрации клуба утверждал обратное.

Александр Потапчик, начальник службы безопасности клуба архив «Добро пожаловаться» от 11.02.2009 года:

Девочки пытались залезть наверх на эту стену, парни их подсаживали.

Сторонние очевидцы поддерживали версию девушки.

Истрия разрешилась лишь год спустя. Впрочем, и сегодня со стопроцентной уверенностью нельзя сказать, что произошло в ту злополучную ночь.

Юрий Даньков, владелец клуба «Fabrique»:

После целого года мытарств и следственных экспериментов суд определил, что вины клуба в произошедшем нет. Хочется только пожелать посетителям клуба вести себя культурно.

Но судебного решения, как такового, не было — Ирина просто отказалась от дальнейшей борьбы и забрала заявление.

Ирина Кныш:

Я неоднократно обращалась в милицию. Там постоянно делали виноватым моего друга, который не только не является виноватым — благодаря ему я не получила такие серьёзные травмы, как могла бы. Поскольку мой друг стоял напротив меня, он первым увидел, что падают кирпичи.

Адвокат сказал мне, что шансы выиграть это дело большие. Но так как милиция считает виновным моего друга, велика вероятность того, что на него подадут ответный иск — попытаются возместить с него ущерб, который он не причинял. А подставлять его я не хотела. Я поняла, что справедливости у нас тяжело добиться.

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