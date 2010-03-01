В подвале жилого дома по ул. Либкнехта водятся белые жабы

Подвал под домом 77 по улице Карла Либкнехта в Минске целый год залит водой.

Галина Цурикова, местная жительница:

У нас весь подвал залит водой. Залиты подвалы нашего дома вплоть до 3-го подъезда — там закрыты люки, вода сливается с двух стояков. Стока с подвала нет.

В подвале Галины Павловны впору открывать живой уголок. Уж больно фауна необычная.

Сергей Вола, местный житель:

Словили большую белую жабу, были очень удивлены.

Лариса Сосковец, местная жительница:

В подъезде комары просто стаями летают.

Постоянная антисанитария и влажность не только неприятны, но и чреваты определёнными последствиями.

Сергей Вола, местный житель:

В нашем подъезде установлены два электрощита. Высоковольтные провода находятся в подвале. Они лежат прямо в воде и гниют. Воды по колено, вонь страшная. Над нами овощной магазин — там то же самое. И в этом магазине мы покупаем продукты!

Жильцы дома обращались во все жилищно-коммунальные инстанции, но ситуация не изменилась.

Лариса Сосковец, местная жительница:

Коммунальщики приезжают, открывают люк и откачивают нечистоты, после чего только неделю всё нормально.

Сергей Плашков, начальник УП «ЖЭС № 31 г.Минска»:

Одни люди пользуются канализацией нормально, а другие кидают туда всё что угодно. В чём причина засора, я пока не могу сказать.

По словам директора ЖЭС получается, что некто из обитателей дома на протяжении многих лет умышленно засоряет канализацию. Однако сами жители такие предположения подняли на смех.

Галина Цурикова, местная жительница:

У нас потребление тепла в два раза больше. Главный инженер разводит руками, почему так. А теперь понятно — стены мокрые… Как это отопить?

Сергей Плашков, начальник УП «ЖЭС № 31 г.Минска»:

Некоторые люди не утепляют на зиму окна. Один дом тёплый – на него меньше требуется, другой холодный – на него больше.

Причиной же самого потопа жители 77-го дома считают аварийное состояние канализационных труб.

Сергей Плашков, начальник УП «ЖЭС № 31 г.Минска»:

Всё прочистим и продезинфицируем. У нас на это даётся сутки.

На этот раз начальник ЖЭС обещал досконально проверить систему канализации, и в случае её непригодности полностью или частично заменить трубы.

Что касается повышенной платы за отопление, всех сомневающихся начальник приглашает обратиться в ЖЭС либо расчётно-справочный центр с письменным заявлением.

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