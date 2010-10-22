Что делать, если дверь в подъезде сгнила, а ЖЭС не спешит с ее заменой?

В Минске в 1-м подъезде дома № 5 по ул. Велозаводской уже год как открыта дверь — она в аварийном состоянии, а ЖЭС с ремонтом не спешит. Уже целый год подъезд является любимым местом пристанища бомжей, пьяниц и бродячих животных.

Наталья Янкович:

На площадке у нас бомжи пьяные. Дворовые собаки, коты заходят ночью и делают там, что хотят.

Входные деревянные двери в подъезде, похоже, не менялись со дня постройки дома. Они давно пришли в негодность: перекосились и сгнили. Еще в 2009 году Наталья Янкович забила тревогу и обратилась в родной ЖЭС за помощью. Коммунальщики предложили двери с кодовым замком, установку которых, как известно, должны оплачивать сами жильцы подъезда.

Владимир Ивановский, директор ЖЭС № 2 Лениского р-на г. Минска:

По этому дому раза четыре проводилось собрание. Жильцы ссылаются на материальные затруднения.

Большинство жильцов дома по ул. Велозаводской, 5 — пенсионеры, которые не в состоянии оплатить установку железных дверей. Но это вовсе не означает, что подъезд не будет закрываться. Если жильцы не могут позволить себе заменить износившиеся двери на новые металлические, то за счет бюджетных средств ЖЭС должен предоставить деревянные.

Владимир Ивановский:

Мы можем отремонтировать дверь, если она неремонтопригодная, как в случае с этими дверями. Если люди отказываются от установки металлических дверей из-за финансовых затруднений, то аварийные двери мы заменяем на деревянные.

Новые двери Наталья Васильевна вместе со своими соседями ждет уже целый год. Столь длительную задержку коммунальщики объясняют просто: при замерах плотник ошибся на пару сантиметров, поэтому нужно изготавливать новые двери.

Наталья Янкович:

Нам сказали: «Мы в 2009 году заказали для вас дверь, а ее сделали не по размеру, поэтому ждите». И мы ждем, но уже заканчивается 2010 год — и никакой двери!

В присутствии свидетелей в лице съемочной группы «Добро пожаловаться» директор ЖЭС № 2 Ленинского района дал слово Наталье Васильевне, что через неделю дверь будет установлена.

Кстати, по ул. Велозаводской это не единственный случай, где в подъезде требуется немедленная замена входных дверей. В соседних домах ситуация та же. И это неудивительно, если на изготовление одной деревянной двери у коммунальных служб уходит год. И крайним остается плотник, который ошибся всего на пару сантиметров при изготовлении двери.

Илона Волынец. Телекомпания СТВ.

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