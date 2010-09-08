Что делать, если ателье так укоротило брюки, что они превратились в бриджи?

Наталья Сухачева купила себе в магазине две пары брюк, занесла их в ателье, чтобы подложить, а забрала уже чересчур короткие, ношеные, с потертостями и кривыми швами брюки.

Наталья Сухачева:

Занесла их в наше ателье, которое находится по адресу Скрипникова,16 – «Мануфактура Радивил» - чтобы мне их укоротили. Забрав брюки, я обнаружила интересные вещи: мои брюки превратились из неношеных новых в ношеные с потертостями, кривыми швами…В одних брюках должен был быть манжет, но его не оказалось, другие оказались с потертостями и кривыми швами.

За столь «мастерски» выполненный ремонт Наталья отдала 25 тысяч рублей. В ответ на претензию заказчика в ателье согласились работу переделать. Вот только новый вариант ремонта в качестве, увы, старый не превзошел.

Наталья Сухачева:

Забрав брюки в таком виде, я спросила, что мне делать. На что получила ответ: после стирки вот это все исчезнет. Как мне дальше носить эту вещь? Получается, приносишь в ателье брюки – забираешь бриджи и носишь как брюки.

Деньги-то за некачественно оказанную услугу Наталье вернули. Возмещать стоимость испорченных брюк пока никто не собирался.

Людмила Скрицкая, юрист ОО «Защита потребителя»:

В данном случае если в результате ремонтных работ произошла порча изделия, потребитель имеет право требовать возврата денег за ремонт, а также требовать двукратную стоимость изделия с учетом износа.

Письменного ответа на свою претензию в отведенные законом 14-дневные сроки потребитель так и не получил.

Кстати, сам мастер потребителю заявил: к ремонту претензий быть не должно. Теперь Наталье нужно самой доказывать, что брюки действительно были испорчены. Помочь здесь может независимый эксперт. К нему-то мы и отправились вместе с нашей героиней.

Ирина Хацкевич, специалист по товароведческим исследованиям:

Если рассматривать брюки темно-бежевого цвета, то при складывании низов….во второй половинке передняя часть длиннее, задняя – короче. Во вторых брюках – по месту ремонта имеются заломы, неровность, разворсованность ткани. Одна и вторая пара брюк имеют следы неквалифицированного ремонта. Он выполнен с нарушением требований стандарта.

Кстати, документ, который выдали Наталье при приеме одежды, тоже не соответствует требованиям стандарта.

Ирина Хацкевич:

Вид ремонта должен быть согласован с заказчиком. Кроме того, при приеме должно быть четко описано изделие и указан процент износа.

А иначе в случае конфликта вам и вовсе могут заявить: брюки с потертостями и кривой строчкой вы и принесли в мастерскую первоначально. Благо история Натальи подошла к концу без судебных и даже экспертных разбирательств.

Наталья Сухачева:

Через пару дней после прихода съемочной группы позвонил директор и вернул заявленные 100 тысяч рублей. Благодарю съемочную группу СТВ и общество по ЗПП. Желаю всем потребителям бороться за свои права.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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