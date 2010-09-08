Что делать, если майка разошлась на части после выхода из магазина?

В погоне за внешней красотой изделия, мы не задумываемся о составе и качестве тканей. Анна Свириденко обратила внимание на необычную вещь, которая, соответственно, и повела себя непредсказуемым образом.

Анна Свириденко:

В выставочном центре я купила для моей подруги на день рождения майку, c момента покупки прошло 20 дней. А перед юбилеем я заметила, что эта майка начала распадаться: звенья начали расходиться, что мне теперь делать? Могу ли я вернуть майку, ведь этикетка у меня осталась.

Судя по всему, подруге Анны повезло, что тяжелый металлический предмет, похожий на кольчугу, дал трещину еще до праздника.

Эта вещь - не музейный экспонат, не бронежилет и не шедевр ювелира, а современная женская майка, изготовленная из алюминия. Этот чудо металл обеспечивает нас самолетами и электропроводкой, бытовой техникой, и даже одеждой. А взамен забирает наше здоровье.

Многочисленные исследования ученых разных стран доказывают: накапливаясь в организме, алюминий парализует центральную нервную систему, вызывает анемию, способствует развитию хрупкости костей, болезней почек и печени. Тем не менее, соединения алюминия активно используются при производстве продуктов питания, косметики и лекарств. Но вернемся к нашему предмету женского гардероба. Ощутимый вред организму будет нанесен лишь при длительной носке, поэтому эта одежда хоть и опасная, но не запрещенная. Вернуть же такой товар по истечении 14-ти дневного срока продавцу уже нельзя, если только в изделии не обнаружится производственный брак. Для этого мы провели экспертизу.

Ирина Хацкевич, эксперт:

Швейное изделие предназначено для носки. В этом изделии ходить нельзя, не возможно, по той простой причине что это металлизированное полотно оно во-первых будет колоться. Если это изделие на манекен одеть, то конечно с ним ничего не будет, но если человек живой его оденет, то он не сможет в этом изделии ходить в силу того, что у него это все будет рассыпаться.

Выходит, эта майка сперва поцарапает свою носительницу, а затем и вовсе оставит ее топлесс.

Ирина Хацкевич:

Это производственный дефект, который проявляется при носке, при примерке данного изделия, здесь не обеспечивается сохранность соединения фрагментов, из которого выполнено данное металлизированное полотно.

Ирина Коноплицкя, юрист:

В данной случае предъявлять претензии по качеству товара потребитель имеет право в течении двух лет и неважно, что прошло 14 дней с момента покупки, поскольку экспертиза установила, что данная кофточка имеет производственный дефект.

Правда есть один неприятный момент - чек Анна потеряла.

Ирина Коноплицкя:

Отсутствие чека не является основанием для отказа в удовлетворении требований потребителя, поскольку покупка у того или иного продавца может быть подтверждена свидетельскими показаниями, либо другими доказательствами, в частности этикетки.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.