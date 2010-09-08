Кто виноват в том, что через два дня купленное серебро почернело?

7 августа текущего года в одном из ювелирных магазинов г. Минска Светлана Козловская купила для своего трехлетнего внука цепочку из так называемого благородного металла. Через двое суток она почернела.

Светлана Козловская:

В течение буквально двое суток у ребенка на шее цепочка стала непонятного цвета, как обыкновенный металл. Пришли в магазин, чтобы выяснить эту ситуацию, что произошло с изделием, на что в магазине присутствовало два продавца, сказали, что они ничего не знают, что цепочка у них опломбирована и хорошего качества.

Ирина Комашило, директор магазина:

Мы пояснили покупательнице, в чем причина нашего отказа. На основании постановления кабинета министров от 14 июня 2002 г №778 ювелирные изделия, если они надлежащего качества, не подлежат возврату и обмену.

Мы попросили независимого специалиста по товароведческим исследованиям оценить качество цепочки. Экспертиза развеяла все сомнения.

Ирина Хацкевич, специалист по товароведческим исследованиям:

На экспертизу предоставлена цепочка, серебро 925 пробы. Требовалось удостовериться, что имеется клеймо, подтверждающее, это действительно металл 925 пробы. Клеймо такое имеется. При протирании данной цепочки белой хлопчатобумажной тканью, смоченной обыкновенной водой остается след темно-коричневого цвета. Такой след говорит о наличии потосальных выделений и наслоении их на серебро.

Серебро активно вступает в реакцию с серой, которая входит в состав пота человека и способна вызвать потемнение серебряных украшений. Следовательно, чем больше выделяется пота – тем быстрее чернеет серебро. Учитывая, что цепочку носил внук Светланы, ребенок много двигался, соответственно потел, поэтому нет ничего удивительного, что серебряное изделие потемнело.

Ирина Хацкевич:

Есть ещё такая специфическая особенность, когда непосредственно конкретно человек, он в принципе не может носить украшения из серебра. У каждого из нас есть свой пот, своя лимфа.

Причин почернения серебра может быть очень много. Здесь играют роль и проба изделия, и химический состав воздуха, и влажность окружающей среды. Возможно, вы просто стали пользоваться новым кремом, поменяли косметику или принимаете какое-то лекарство. Различного рода препараты по-разному влияют на состав выделяемого пота.

В народе существует много суеверий относительно серебра. Одни полагают, что если человек носит серебряные украшения и они вдруг потемнели, значит этот человек серьезно заболел или на него навели порчу. Другие же считают, что только тяжелая энергетика и многочисленные грехи могут вызвать почернение серебра.

Правда это или нет, мы решили выяснить у священнослужителя одной из минских церквей. Отец Сергий все же опроверг народные домыслы и поддержал научную версию, которая объясняет причины потемнения серебра.

Отец Сергий, настоятель Храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»:

В наше время человек, к сожалению, стал очень суеверным. Т.е. потемнение цепочки – это естественная реакция металла на выделение человеческого пота и придавать этому значение, я думаю, не стоит.

Зато стоит знать об особенностях серебра и уметь правильно ухаживать за ним. При реализации ювелирных украшений продавцы обязаны предоставлять покупателям информацию о правильной эксплуатации товара. По словам Светланы, при покупке цепочки подобную информацию она не получила. Зато продавцы уверяют в обратном.

Ирина Комашило, директор магазина:

При покупке ювелирных изделий в нашем магазине каждому покупателю предоставляется копия мягкого чека, кассовый чек, карточка визитная нашего магазина, а также памятка об уходе за ювелирными изделиями.

Светлана не имеет права вернуть цепочку в магазин из-за изменения цвета украшения, ведь это не является производственным дефектом. Но причина возврата может быть другой:

Ирина Коноплицкая, юрист:

Потребителю должна быть предоставлена вся информация по уходу за серебряным изделием. Если же данная информация отсутствует, то потребитель имеет право написать заявление о возврате денег за товар.

Если же Светлане не удастся вернуть деньги за почерневшую цепочку, то придать серебряному украшению прежний вид будет несложно. Достаточно протереть цепочку раствором питьевой соды или нашатырного спирта. Можно положить ее на несколько часов в воду с нарезанным картофелем. И серебро заблестит как новое.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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